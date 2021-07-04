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16:37 (мск), источник: ТАСС

Песков заявил, что условия пандемии требуют ответственного подхода граждан к вакцинации

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Условия пандемии требуют достаточно жестких мер от властей и ответственности граждан в плане вакцинации. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в студии программы «Москва. Кремль. Путин» на вопросы журналиста Владимира Соловьева.

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Источник: РИА "Новости"

«Ковидное время, очевидно, что эта та реальность, с которой нам придется еще жить. И, конечно, очевидно, что это та реальность, которая не делает нашу жизнь легче. Это требует от властей достаточно жестких мер, это требует от нас ответственности в плане вакцинации», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, необходимо адаптироваться к чрезвычайной ситуации, подстраивая жизнь под те условия, которые диктует эта опасность.

По словам пресс-секретаря президента, с начала пандемии коронавируса в отношениях между государствами стало меньше «классической дипломатии», чаще стали звучать грубые угрозы.

«Стало, наверное, меньше дипломатии в межгосударственных отношениях, меньше элегантной дипломатии, классической дипломатии. Все чаще звучат грубые фразы об угрозах, о желании наказать, ввести санкции», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что ему хотелось бы всем пожелать, чтобы в мире было больше дипломатии и за счет этого меньше работы у министров обороны и у специальных служб.

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