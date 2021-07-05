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11:42 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые разобрались с природой околосмертного опыта

«Выход из тела», искажение восприятия времени и другие околосмертные переживания могут иметь эволюционную природу. Ученые выяснили, что эти феномены роднят нас с мышами, впадающими в ступор при атаке хищника.

Источник: geralt/СС0

Феномен околосмертных переживаний все чаще становится предметом изучения психологов в разных странах мира. Околосмертные переживания (или околосмертный опыт) — это субъективные переживания человека, который выжил в угрожающей жизни ситуации, например, автомобильной аварии или при инфаркте.

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Ученые, задумавшиеся о природе этого необычного феномена, в статье, опубликованной в журнале Brain Communications, пришли к выводу, что как минимум отчасти он имеет глубокую эволюционную природу, связывающую людей с представителями животного мира.

Они показали, что околосмертные переживания связаны с так называемым танатозисом, акинезией, при которой некоторые животные впадают в ступор, обездвиживаются, например — при возникающей опасности. Так, мышь «каменеет» с широко раскрытыми глазами перед головой змеи, птица — между лап кошки.

«В этой работе мы выстроили ряд доказательств, что танатозис является эволюционной основой околосмертных переживаний, и их общее биологическое назначение — выживание», — пояснил соавтор исследования Стивен Лоурейс.

Иногда, оказавшись лицом к лицу со смертельной опасностью, люди сообщают, что чувствовали выход из физического тела, галлюцинации, искажение восприятия времени, эйфорию, их посещали мистические видения. Описания подобных переживаний встречаются еще в древних религиозных текстах. Также подобные ощущения могут быть вызваны приемом некоторых психоактивных веществ.

Такие ощущения возникают в угрожающей жизни ситуации, при острой физической боли или стрессе, иногда во время сердечного приступа или при нападении дикого зверя.

«Мы считаем, что механизмы в мозге, отвечающие за околосмертные переживания, берут начало от танатозиса, поскольку могут приводить к выживанию во время атак хищников», — пишут авторы статьи. С научной точки зрения причиной околосмертных переживаний могут быть действие анестетиков, недостаток кислорода, умирание клеток мозга, или выброс эндорфинов, который происходит в момент сильного стресса. Однако ни один из этих факторов не может полностью объяснить весь спектр наблюдаемых переживаний.

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Что касается танатозиса у людей, то он описывается, как защитный механизм, который срабатывает во время травматичных событий, например, во время сексуального насилия или вооруженного нападения.

Люди сталкиваются с «внезапным наступлением неподвижности» и «входят в состояние диссоциации, которая помогает им справиться с ситуацией», — считают ученые.

Сделав обзор научной литературы, авторы обнаружили 32 исследования, описывающих танатозис у представителей животного мира — начиная от насекомых и рептилий до птиц и млекопитающих (кроме высших приматов).

«Эта универсальность говорит о том, что околосмертные переживания могут иметь биологическое происхождение и назначение», — приходят к выводу ученые под руководством Констанцы Пейнхофер из Университетской больницы Копенгагена.

Далее ученые решили проанализировать рассказы большого числа людей об околосмертных переживаниях — таких удалось собрать 630. Особенно авторов интересовали случаи, когда человеку угрожала неминуемая гибель — двигавшаяся навстречу машина, или нападение медведя или льва.

Оказалось, что в таких случаях люди могут испытывать одновременно и танатозис и околосмертные переживания.

«Кроме того, мы показали, что описание и действие танатозиса и околосмертных переживаний перекрываются», — пояснили ученые. Они считают, что в ходе эволюции обретение человеком языка позволило людям преобразовывать эти довольно стереотипичные замирания при атаках хищников в богатые восприятия, которые сегодня у людей превратились в околосмертные переживания, наблюдаемые и в других неопасных для жизни ситуациях.

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В 2019 году группа исследователей из Дании, Норвегии и Германии выяснила, что примерно 10% людей сталкивались с околосмертными переживаниями. Для оценки околосмертных переживаний используется шкала Грейсона, разработанная Международной ассоциацией изучения околосмертного опыта. В ней описаны 16 типичных околосмертных ощущений: чувство мистического восторга, выход из тела, движение по туннелю, ощущение присутствия рядом сверхъестественных существ и так далее.

Интенсивность каждого из них оценивается от 0 до 2 баллов, которые потом суммируются. Исследователи опросили 1034 добровольца из 35 стран. О переживании околосмертного опыта рассказали 289 из них. 106 набрали более 7 баллов по шкале Грейсона, что свидетельствовало об истинности переживаний. 87% испытуемых сообщили об аномальном восприятии времени, 65% — о повысившейся скорости мышления, 63% — о резком обострении чувств, 53% — об ощущении выхода из тела. При этом 73% людей заявили, что околосмертные переживания показались неприятными, а 27% добровольцев сообщили, что этот опыт им понравился.

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