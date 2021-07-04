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19:48 (мск), источник: Газета.Ру

ОАЭ стали самой вакцинированной страной мира

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обошли Сейшельские острова и стали самой вакцинированной страной в мире. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает агентство, власти ОАЭ привили от коронавируса 72,1% населения страны, составляющего около 10 млн человек. Это более высокий показатель по вакцинации населения, чем у любого другого государства в мире. Объединенные Арабские Эмираты опередили Сейшельские острова, где были провакцинированы 71,7% населения (около 100 000 человек).

США на этой неделе призвали граждан не посещать ОАЭ из-за ситуации с распространением вируса в этой стране. При этом Саудовская Аравия запретила путешествия в Соединенные Штаты.

Вакцинация в ОАЭ осуществляется с использованием китайского препарата Sinopharm, который производится внутри страны. В ОАЭ также одобрены вакцины Moderna, Pfizer и AstraZeneca.

Ранее в нескольких российских регионах ряд категорий граждан обязали привиться от коронавируса, в первую очередь речь идет о занятых в сфере услуг. При этом власти заявили, что в целом вакцинация остается добровольной. Президент России Владимир Путин сообщил, что не поддерживает обязательную вакцинацию.

Антон Демидов.

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