Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 4 июляКосмический катаклизм, День независимости США, начало экспедиции к Антарктиде и другие памятные даты и события, которые произошли 4 июля в разные годы
Фоторепортажи
20Москву накрыл «суперливень»
13Жара в Московском Зоопарке
22:20 (мск), источник: РБК

США заявили о готовности использовать третьи дозы вакцины от COVID-19

Решение о применении третьих доз вакцины от коронавируса, так называемых бустеров, пока не принято, но в случае необходимости США готовы использовать такую возможность для борьбы с пандемией, заявил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс в эфире телеканала CBS.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Он пояснил, что администрация президента Джо Байдена обратится к ученым и врачам за советом по поводу использования бустеров.

«Если нужны бустеры, мы готовы [использовать их], как и на протяжении всей этой борьбы с пандемией. У нас есть планы на случай непредвиденных обстоятельств. У нас есть запасы. Так что, если будет принято решение о необходимости бустеров, мы готовы. Но это решение пока не было принято ни учеными, ни врачами», — пояснил Зинтс.

Он не стал называть возможных сроков, когда решение может быть принято, и сообщил, что это будет зависеть от результатов клинических испытаний. Как только врачи будут обладать необходимыми данными, они решат, нужно ли использовать бустеры, пояснил координатор Белого дома.

Национальные институты здравоохранения США начали испытания 1 июня. Они проверяют реакцию организма взрослого, полностью привитого от COVID-19 человека на третью дозу другой вакцины. Ее вводят спустя три-четыре месяца после завершения курса вакцинации.

В исследовании примут участие 150 людей, получивших вакцины Johnson & Johnson, Moderna или Pfizer.

В середине июня The New York Times сообщила, что администрация Байдена решила закупить дополнительные 2 млн доз вакцины производства Moderna на случай, если в кампании вакцинации понадобится использовать бустеры. Поставки должны начаться осенью и продлиться зимой.

 Суд оставил Бритни Спирс под опекой отца
Зеленский ответил на слова Путина о едином народе
В Кремле объяснили изменение отношения Путина к Зеленскому
В Азербайджане назвали возможную причину взрыва на Каспии
Эксперт назвал опасный способ вложения денег
Сухум и западная часть Абхазии обесточены из-за урагана
Стало известно, сколько сборная Украины заработала на Евро-2020
В Крыму из-за сильных ливней три реки вышли из берегов
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Hi-Tech
Земляне увидят самую большую комету в истории Но придется подождать
Авто
Иж-2715: крутой пикап из старой советской машины Если бы вы видели, какой эта машина была раньше, вы бы ни за что не поверили своим глазам! Впрочем, мы вам это покажем!
Кино
Тарантино хотел бы снять Уму Турман с дочкой в «Убить Билла 3» Режиссер рассказал, как он себе представляет продолжение истории Невесты
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
25 полезных и забавных товаров для животных и их хозяев
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Дети
47-летний Сергей Безруков в пятый раз станет отцом Актер поделился красноречивым фото
Леди
Захарова затмила Стриженову и Кабо на рауте в ГУМе (фото) Звезды стали гостями праздничного мероприятия
Дом
Уличный свет: 7 красивых новинок
7 надоевших приемов в оформлении спальни
Как выглядит трехкомнатная квартира 52-летней Булановой
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь