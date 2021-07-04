США заявили о готовности использовать третьи дозы вакцины от COVID-19

Он пояснил, что администрация президента Джо Байдена обратится к ученым и врачам за советом по поводу использования бустеров.
«Если нужны бустеры, мы готовы [использовать их], как и на протяжении всей этой борьбы с пандемией. У нас есть планы на случай непредвиденных обстоятельств. У нас есть запасы. Так что, если будет принято решение о необходимости бустеров, мы готовы. Но это решение пока не было принято ни учеными, ни врачами», — пояснил Зинтс.
Он не стал называть возможных сроков, когда решение может быть принято, и сообщил, что это будет зависеть от результатов клинических испытаний. Как только врачи будут обладать необходимыми данными, они решат, нужно ли использовать бустеры, пояснил координатор Белого дома.
Национальные институты здравоохранения США начали испытания 1 июня. Они проверяют реакцию организма взрослого, полностью привитого от COVID-19 человека на третью дозу другой вакцины. Ее вводят спустя три-четыре месяца после завершения курса вакцинации.
В исследовании примут участие 150 людей, получивших вакцины Johnson & Johnson, Moderna или Pfizer.
В середине июня The New York Times сообщила, что администрация Байдена решила закупить дополнительные 2 млн доз вакцины производства Moderna на случай, если в кампании вакцинации понадобится использовать бустеры. Поставки должны начаться осенью и продлиться зимой.