Названы регионы-лидеры по выплатам пособий по безработице

При этом лидирует по показателям выплат безработным Чеченская республика: поддержку в регионе получают более 46 тыс. человек. На втором месте находится Московская область, на третьем — Башкирия. Меньше всего выплат на Чукотке, в НАО и Севастополе.
Однако еще в январе этого года в Чечне численность получающих пособия достигала 73,9 тыс., в Башкирии — 44 тыс., а в Московской области — 43,9 тыс. При этом показатели безработицы с января также снизились. Так, если в январе по методологии МОТ они составляли 5,8%, общая численность безработных граждан — 4,3 млн человек, то по итогам мая — 4,9% (это 3,7 млн человек).
Как пояснили в пресс-службе Минтруда, улучшить ситуацию по занятости граждан удалось благодаря реализации региональных программ, направленных на трудоустройство граждан. В министерстве также подчеркнули, что снижение числа безработных граждан говорит об устойчивой стабилизации ситуации на рынке.
Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что цифры по сокращению безработицы в России являются объективными. Вместе с тем пандемия COVID-19 может негативно отразиться на показателях безработицы, предупредил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Не согласен с данной позицией доктор экономических наук, профессор РАН Александр Широв. Он убежден, что новая волна пандемии сильного влияния на рынок труда не окажет.