02:57 (мск), источник: Известия
Роспотребнадзор рассказал об изменениях качества воды в морях России
Вода в морях России значительно улучшила свое качество за последние 10 лет, говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии
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«За последние 10 лет отмечается значительное улучшение качества воды морей. В 2020 году, по сравнению с 2011 годом, снизилась доля проб воды, не отвечающих санитарным требованиям по всем показателям:
Наиболее сильное загрязнение моря паразитами наблюдается на территории Республики Дагестан и Калининградской области.
26 мая сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора проверили состояние воды в