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02:57 (мск), источник: Известия

Роспотребнадзор рассказал об изменениях качества воды в морях России

Вода в морях России значительно улучшила свое качество за последние 10 лет, говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году», сообщает в понедельник, 5 июля, «РИА Новости».

Источник: Известия

«За последние 10 лет отмечается значительное улучшение качества воды морей. В 2020 году, по сравнению с 2011 годом, снизилась доля проб воды, не отвечающих санитарным требованиям по всем показателям: санитарно-химическим (на 2,76%), микробиологическим (на 8,54%) и паразитологическим (на 0,06%)», — отмечается в документе.

Однако согласно информации, приводимой в докладе, более 91% проб морской воды, отобранных в Санкт-Петербурге, не соответствовали гигиеническим нормам по микробиологическим показателям, в Хабаровском крае — 45%, а в Приморском крае — 40%.

Наиболее сильное загрязнение моря паразитами наблюдается на территории Республики Дагестан и Калининградской области.

26 мая сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора проверили состояние воды в Санкт-Петербурге. Все водоемы признали непригодными для купания. Купание грозит петербуржцам инфекционными и паразитарными болезнями, в том числе вирусным гепатитом А и острыми кишечными инфекциями. Роспотребнадзор не рекомендовал использовать зоны рекреации в Северной столице для купания.

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