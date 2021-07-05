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06:05 (мск), источник: ТАСС

Эксперты дали советы по питанию во время лечения COVID-19

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Заменить мясо рыбой и молочными продуктами во время лечения коронавирусной инфекции и на этапе восстановления после болезни советует главный внештатный диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян. По его словам, это поможет лучше функционировать организму, а также поспособствует выработке антител к вирусу.

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Источник: РИА "Новости"

«Снизить потребление именно мяса, заменить рыбой и молочной продукцией, которая легче усваивается, а по полноценности белка они эквивалентны. Во время болезни и после», — сказал ТАСС ученый, отвечая на вопрос об особенностях питания пациентов с коронавирусом.

По его словам, надо помочь организму, поэтому нужно готовить легкоусвояемую пищу с меньшим содержанием животных жиров.
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«Для синтеза антител нужен полноценный белок, но не загружая организм, допустим, такими трудно перевариваемыми продуктами, как мясо в различном виде, особенно жареное и прочее», — добавил он.

Во время болезни эксперт рекомендует пить много воды.

«На этапе детоксикации водный режим очень важен — не меньше двух литров жидкости в разных формах. И после выздоровления — для восстановления», — отметил диетолог, добавив, что можно в том числе пить минеральную воду, но не газированную.

Питание для восстановления после болезни должно быть полноценным, голодать ни в коем случае не нужно, подчеркнул академик. Он также советует не забывать о витаминах.

«Обязательно применение витаминно-минеральных комплексов. Потому что потребность значительно выше, и для восстановления нам нужен комплекс таких биологически активных соединений, витамины, микроэлементы, поэтому любой поливитаминно-минеральный комплекс — это полезно», — заявил Тутельян.

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Здоровое питание и коронавирус

Нездоровое питание ослабляет иммунную систему и мешает ей справляться с вирусами и бактериями, в том числе в коронавирусом, смещение кислотно-щелочного баланса позволяет патогенной микрофлоре преодолевать защиту организма, сообщила в свою очередь ТАСС врач-диетолог Елена Соломатина.

«Есть такое понятие, как ацидоз. Это излишняя кислотность организма. Конечно, сместить сильно рН внутренней среды достаточно сложно, как многие думают, но можно, если постоянно питаться кислотообразующей едой. Это сладости, это мясо, алкоголь тот же. В общем нездоровое питание, жареное, стресс и, кстати, лекарства тоже могут смещать», — сказала она.

Во время болезни диетолог советует отдать предпочтение легкоусваиваемой и дробной еде, чтобы не было нагрузки на пищеварительный тракт. Также требуется восполнить потерю кальция, калия и магния.

«Есть те же щелочные, скажем, ингредиенты: калий, кальций, магний. Когда идет воспаление, они требуются. Почему бывает, когда при гриппе “ломает” кости, болят мышцы, потому что идет компенсаторная реакция организма, выводится тот же кальций, выводится тот же магний, и раздражительность появляется и вот эта какая-то ломка. Идет распад тканей, закисление организма», — отметила Соломатина.

Она рекомендует в таком случае больше пить, можно воду с лимоном, также много калия и магния содержит рассол, кроме того, в нем содержатся лактобактерии и янтарная кислота.

Диетолог также призвала больше внимания уделять профилактике, вести здоровый образ жизни и правильно питаться, не дожидаясь инфицирования коронавирусом.

«Сейчас идет пандемия, мы ходим под дамокловым мечом, что называется. Поэтому уже повышенная настороженность должна быть. Хотя бы вот в это время уже нужно переходить на правильный образ жизни. Хотя бы в это время, как минимум, а не дожидаться, когда уже будет температура со всеми последствиями», — заявила она.

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