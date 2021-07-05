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04:33 (мск), источник: Известия

Страховые выплаты заболевшим ковидом резко выросли

Выплаты страховых компаний больным коронавирусом россиянам в I квартале 2021 года на 8% превысили показатель за весь 2020 год и составили не менее 828 млн рублей, рассказали «Известиям» представители рынка. Основные причины тому — рост заболеваемости, активные продажи договоров и усиление контроля ЦБ из-за большого количества отказов в покрытии.

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Источник: Известия

В 2020 году страховые компании и их агенты недостаточно объясняли клиентам условия таких страховок и что может быть исключением из покрытия, сообщили «Известиям» в пресс-службе Банка России. Однако после выпуска рекомендаций ЦБ по улучшению информирования показатели по отказам в выплатах улучшились.

С октября по февраль их процент снизился с 13,4 до 10,9%, а объем компенсаций значительно вырос. Так, до ноября 2020-го премии достигли 1616 млн рублей, выплаты — 106 млн, а с февраля по май — 709 млн и 372 млн соответственно. Причем за последний период некоторые полисы от ковида оказались убыточными для страховщиков.

Прибыль рынка по страховкам от коронавируса в I квартале 2021 года составила 100−200 млн рублей, считает генеральный директор «БКС Страхование жизни» Андрей Дроздов. При этом у компаний начали появляться дополнительные полисы, связанные с ковидом: от последствий прививки и, например, информационно-консультационные продукты, позволяющие обращаться по вопросам симптомов, подготовки к вакцинации, расшифровки результатов анализов и т. д.

Эксперт уверен, что такие страховки будут развиваться. Андрей Дроздов также ожидает роста размера выплат за счет формирования рынка, повышения грамотности клиентов, их обращений за компенсациями и контроля продуктов Роспотребнадзором.

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