Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов России

«В Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе будут проходить фронтальные разделы, будет много осадков», — цитирует Вильфанда «РИА Новости».
Он добавил, что в Крыму ожидается ветер 20−25 метров в секунду, сильный ливневый дождь. Температура в начале недели на полуострове не будет превышать 24−25 градусов.
В Ростовской области, по словам синоптика, также ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер 15−20 метров в секунду. При этом воздух будет прогреваться до 40 градусов.
«Аналогичная ситуация в северокавказских республиках: сильный дождь, град, ветер. В Карачаево-Черкесии даже до 27 метров в секунду… Такая ситуация (опасные погодные явления. — Ред.) на Ставрополье будет до вторника», — сказал Вильфанд.
Он также отметил, что сильные дожди, ветер, грозы и град ожидаются в Челябинской и Свердловской областях. В Курганской области будет жарко, до 37 градусов.
Вильфанд напомнил, что сохраняется аномальная жара в Якутии, выше нормы на 10−12 градусов.
Ранее, 4 июля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что Центральную Россию на следующей неделе ждет 30-градусная жара, высокая температура будет держаться не более семи суток.