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07:32 (мск), источник: РБК

Треть работодателей рассказали о поощрениях для привившихся от COVID

Каждый третий работодатель в России стимулирует сотрудников пройти вакцинацию от коронавируса, свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом Superjob (есть у РБК). Аналитики опросили 1 тыс. менеджеров по персоналу из всех округов страны. 33% опрошенных рассказали, что каким-либо образом поощряют привившихся работников. 41% участников опроса этого не делают.

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Источник: РИА "Новости"

Чаще всего стимулируют персонал прививаться крупные предприятия, в которых работают 1 тыс. сотрудников и более, следует из данных исследования. В основном это банки, финансовые организации и компании, занятые в сфере услуг.

В числе самых популярных мер — предоставление оплачиваемых выходных в день вакцинации и после нее либо дополнительные дни к ежегодному отпуску.

Также участники опроса рассказали, что выплачивают сотрудникам единоразовые премии, устраивают среди них розыгрыши призов либо дарят подарки.

Реже всех поощрительные меры используют работники сферы информационных технологий, они объясняют это тем, что сотрудники больше года находятся на удаленке. Также редко мотивируют вакцинироваться работников строительной отрасли и сферы недвижимости.

Работодатели, которые не проводят кампанию по призыву к вакцинации, объясняют это нежеланием вмешиваться в частную жизнь сотрудников и отсутствием у бизнеса такой обязанности с точки зрения закона.

При этом Superjob отмечает со ссылкой на респондентов, что некоторые компании отстраняют от работы тех, у кого нет антител к COVID-19, либо отправляют их в неоплачиваемые отпуска.

Из-за всплеска заболеваемости COVID-19 в России некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации определенных категорий населения. Например, в Москве часть работодателей обязана организовать обязательную вакцинацию не менее чем для 60% сотрудников. Требование распространяется на сферу общепита, ЖКХ, сервисы такси, а также на МФЦ, общественный транспорт и некоторые другие отрасли.

В Минтруде заявили, что законом не предусмотрено увольнение за отказ от прививки, но такого сотрудника могут временно отстранить от работы. Роструд подтвердил, что из-за отсутствия профилактических прививок сотрудник может быть не допущен до работы.

Меры поощрения для прививки от коронавируса ввели крупные российские компании: например, АЛРОСА решила разыграть среди вакцинированных сотрудников автомобиль Hyundai Solaris, ноутбуки, смартфоны и другие призы; Evraz и «Северсталь» также устраивают розыгрыши; «Фосагро» дает работникам с антителами приоритет при распределении путевок в корпоративные оздоровительные учреждения.

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