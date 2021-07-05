Власти Марокко ужесточили въезд для россиян из-за коронавируса

Россия вместе с Египтом и Тунисом оказалась в группе B — к ней отнесены государства, где фиксируется ухудшение эпидемиологической обстановки. Пассажиры, прибывшие из этих стран, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 48 часов до въезда.
Туристы с сертификатами, подтверждающими, что они привились от коронавируса одобренной в Марокко вакциной, освобождаются от карантина. Те, кто не привился или прошел вакцинацию не полностью, должны уйти на десятидневную самоизоляцию. На девятый день им нужно сдать повторный ПЦР-тест.
Изменения вступают в силу во вторник, 6 июля, в 23:59 по местному времени.
В группу А власти Марокко внесли страны, где ситуация с коронавирусом улучшается. Тем, кто приезжает из этих государств, нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа. Агентство отмечает, что в этой группе изменений не произошло.
В марте власти Марокко зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V». Также в стране одобрены препараты от британско-шведской AstraZeneca, китайской Sinopharm и индийской Covishield.
Россия возобновила регулярное авиасообщение с Марокко с 10 июня. Пять дней спустя марокканские власти внесли страну в группу А.