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06:26 (мск), источник: РБК

Власти Марокко ужесточили въезд для россиян из-за коронавируса

Межведомственный комитет по мониторингу ситуации с COVID-19 внес Россию в список стран, к гражданам которых применяются более строгие правила въезда, сообщает агентство Maghreb Arabe Presse. Тем, кто вакцинирован одобренным в Марокко препаратом, в том числе «Спутником V», нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест. Не прошедшие вакцинацию должны будут уйти на десятидневный карантин.

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Источник: AP 2021

Россия вместе с Египтом и Тунисом оказалась в группе B — к ней отнесены государства, где фиксируется ухудшение эпидемиологической обстановки. Пассажиры, прибывшие из этих стран, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 48 часов до въезда.

Туристы с сертификатами, подтверждающими, что они привились от коронавируса одобренной в Марокко вакциной, освобождаются от карантина. Те, кто не привился или прошел вакцинацию не полностью, должны уйти на десятидневную самоизоляцию. На девятый день им нужно сдать повторный ПЦР-тест.

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Изменения вступают в силу во вторник, 6 июля, в 23:59 по местному времени.

В группу А власти Марокко внесли страны, где ситуация с коронавирусом улучшается. Тем, кто приезжает из этих государств, нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа. Агентство отмечает, что в этой группе изменений не произошло.

В марте власти Марокко зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V». Также в стране одобрены препараты от британско-шведской AstraZeneca, китайской Sinopharm и индийской Covishield.

Россия возобновила регулярное авиасообщение с Марокко с 10 июня. Пять дней спустя марокканские власти внесли страну в группу А.

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