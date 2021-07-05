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08:01 (мск), источник: Известия

В Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости ВИЧ в РФ на 25%

Ситуация с распространением ВИЧ по России остается напряженной, однако показатель по заболеваемости инфекцией в 2020 году, в сопоставлении с аналогичными данными 2019 года, отметился снижением на 25%. Об этом сообщается в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году», предоставленном Роспотребнадзором в понедельник, 5 июля.

Источник: Известия

Уточняется, что превышение среднего показателя по заболеваемости ВИЧ было зафиксировано в 32 российских субъектах. Так, самыми проблемными территориями стали Кемеровская область, Пермский край, Иркутская область, Красноярский край, Оренбургская область.

«Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации продолжает оставаться напряженной. В 2020 году были зарегистрированы 61 232 новых случая болезни, вызванной ВИЧ. Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2020 году составил 41,72 на 100 тыс. населения, что на 25,0% меньше, чем в 2019 году (2019 году — 55,65)», — цитирует текст доклада Роспотребнадзора «РИА Новости».

Ранее, 18 июня, глава российского Министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о том, что Россия была исключена из глобального перечня стран с наиболее высоким уровнем туберкулеза, однако распространение ВИЧ остается одной из самых чувствительных проблем в сфере здравоохранения страны.

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