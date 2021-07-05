В Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости ВИЧ в РФ на 25%

Уточняется, что превышение среднего показателя по заболеваемости ВИЧ было зафиксировано в 32 российских субъектах. Так, самыми проблемными территориями стали Кемеровская область, Пермский край, Иркутская область, Красноярский край, Оренбургская область.
«Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации продолжает оставаться напряженной. В 2020 году были зарегистрированы 61 232 новых случая болезни, вызванной ВИЧ. Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2020 году составил 41,72 на 100 тыс. населения, что на 25,0% меньше, чем в 2019 году (2019 году — 55,65)», — цитирует текст доклада Роспотребнадзора «РИА Новости».
Ранее, 18 июня, глава российского Министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о том, что Россия была исключена из глобального перечня стран с наиболее высоким уровнем туберкулеза, однако распространение ВИЧ остается одной из самых чувствительных проблем в сфере здравоохранения страны.