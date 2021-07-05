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08:47 (мск), источник: ТАСС

Мурашко заявил, что перенесших COVID-19 будут персонально приглашать на обследование

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Пациенты, которые перенесли ковид, будут получать персональные приглашения на медицинский осмотр, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в понедельник на встрече со студентами Уральского государственного медицинского университета.

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Источник: РИА "Новости"

«Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию. Мы начинаем действовать проактивно, подталкивать. Это подталкивание и мотивирование должно идти по пути персонификации», — сказал министр.

Мурашко добавил, что переболевшим будут направлять приглашения на осмотр, чтобы определить, нужна ли пациенту помощь или, возможно, госпитализация.

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По словам министра, власти Свердловской области должны доработать функцию записи на вакцинацию через интернет.

«Звонить — это малоэффективно, это затраты времени. <…> Сегодня уже в рамках вакцинации функционал записи на вакцинацию в Свердловской области не полностью реализован, надо его «допилить», — сказал он, уточнив, что через «Госуслуги» можно получить сертификат о вакцинации и воспользоваться помощью по ряду других направлений.

Министр добавил, что в мире неопределенности главная задача — это перевод неуправляемой инфекции в управляемую и создание механизма ее профилактики и лечения.

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