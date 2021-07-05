Мурашко заявил, что перенесших COVID-19 будут персонально приглашать на обследование

«Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию. Мы начинаем действовать проактивно, подталкивать. Это подталкивание и мотивирование должно идти по пути персонификации», — сказал министр.
Мурашко добавил, что переболевшим будут направлять приглашения на осмотр, чтобы определить, нужна ли пациенту помощь или, возможно, госпитализация.
По словам министра, власти Свердловской области должны доработать функцию записи на вакцинацию через интернет.
«Звонить — это малоэффективно, это затраты времени. <…> Сегодня уже в рамках вакцинации функционал записи на вакцинацию в Свердловской области не полностью реализован, надо его «допилить», — сказал он, уточнив, что через «Госуслуги» можно получить сертификат о вакцинации и воспользоваться помощью по ряду других направлений.
Министр добавил, что в мире неопределенности главная задача — это перевод неуправляемой инфекции в управляемую и создание механизма ее профилактики и лечения.