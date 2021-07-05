09:45 (мск), источник: Apiural.ru
В Екатеринбурге перекресток Горького — Куйбышева закрыт для движения трамваев
Это связано с проведением ремонта трамвайных путей.
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ЕКАТЕРИНБУРГ. Гортранс предупреждает екатеринбуржцев о закрытии на один день, 25 июля, движения трамваев, следующих по маршрутам № 3, 4, 10, 14, 21 и 25. Ограничение связано с проведением ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Горького и Куйбышева. Об этом сообщает
Специалисты просят горожан и гостей Екатеринбурга с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.
Напомним, для удобства автомобилистов и всех жителей уральской столицы сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте Официального портала Екатеринбурга.