Каждый третий работник в России считает себя незаменимым

О своей незаменимости сообщили 32% участников исследования. В свою очередь, почти половина респондентов (49%) заявила, что не являются незаменимыми работниками. «Всех можно заменить, только будет ли от этого лучше предприятию», — отметил один из опрошенных.
Среди работодателей о наличии в их компании незаменимых сотрудников сообщили 37% респондентов. Чаще всего к этой группе относят IT-специалистов, инженерно-технических работников, квалифицированных рабочих, руководителей, бухгалтеров, врачей и медсестер. 38% работодателей отметили, что незаменимых работников нет.
Чаще остальных о наличии незаменимых сотрудников говорили представители компаний сферы услуг (43%) и производства (40%). О том, что незаменимых специалистов не бывает, считают в компаниях логистической сферы (49%), в IT (42%) и сфере продаж (40%).
Молодые специалисты называли себя незаменимыми чаще взрослых. Среди молодежи до 24 лет о том, что их невозможно заменить, заявили 37% опрошенных, среди респондентов старше 45 лет — только 28%.
Опрос Superjob проходил с 9 по 22 июня 2021 года в 264 населенных пунктах во всех округах России. В исследовании приняли участие 1000 человек.