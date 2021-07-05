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10:52 (мск), источник: Коммерсантъ

В России появится цифровой генетический паспорт

В России появятся генетические цифровые паспорта, профили будут создавать начиная с новорожденных, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Мурашко пояснил, что в паспорт войдет информация о геномном секвенировании.

Источник: РИА "Новости"

«В целом система здравоохранения движется по пути профилактической направленности и раннего выявления… Сейчас у нас стартует еще один проект, когда в том числе у новорожденного делаем генетический профиль, делаем геномное секвенирование. С помощью биоинновационных технологий мы создаем своего рода цифровой паспорт — оцифрованный генетический паспорт человека», — сказал Мурашко на встрече со студентами Уральского государственного медицинского университета в ходе визита в Екатеринбург (цитата по ТАСС).

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Генетическая паспортизация населения обозначена в президентском указе № 97 от 11 марта 2019 года «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу».

В марте сообщалось, что ближе всех к решению этой задачи подошла компания «Соцмедика» (резидент «Сколково»).

Там разработали алгоритм, позволяющий автоматически и очень быстро проводить исследование генома.

Во время загрузки произошла ошибка.
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