В России появится цифровой генетический паспорт

«В целом система здравоохранения движется по пути профилактической направленности и раннего выявления… Сейчас у нас стартует еще один проект, когда в том числе у новорожденного делаем генетический профиль, делаем геномное секвенирование. С помощью биоинновационных технологий мы создаем своего рода цифровой паспорт — оцифрованный генетический паспорт человека», — сказал Мурашко на встрече со студентами Уральского государственного медицинского университета в ходе визита в Екатеринбург (цитата по ТАСС).
Генетическая паспортизация населения обозначена в президентском указе № 97 от 11 марта 2019 года «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу».
В марте сообщалось, что ближе всех к решению этой задачи подошла компания «Соцмедика» (резидент «Сколково»).
Там разработали алгоритм, позволяющий автоматически и очень быстро проводить исследование генома.