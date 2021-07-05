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11:06 (мск), источник: ТАСС

Умер Владимир Меньшов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Советский и российский режиссер Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции, сообщается в понедельник на сайте киноконцерна «Мосфильм».

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«Киноконцерн “Мосфильм” и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни», — говорится в сообщении.

Киноконцерн сообщил, что артист умер из-за последствий, вызванных коронавирусом.

Коллектив «Мосфильма» выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким режиссера.

«Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», — отмечается в сообщении.

Как уточнили в «Мосфильме», о дате и времени прощания с режиссером станет известно позднее.

Владимир Меньшов
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