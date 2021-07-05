Умер Владимир Меньшов

Владимир Меньшов
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«Киноконцерн “Мосфильм” и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни», — говорится в сообщении.
Киноконцерн сообщил, что артист умер
Коллектив «Мосфильма» выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким режиссера.
«Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант,
Как уточнили в «Мосфильме», о дате и времени прощания с режиссером станет известно позднее.