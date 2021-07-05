Представитель МакSим рассказала о состоянии артистки

«Дорогие мои. Еще рано говорить о том, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание. Но надежда есть!» — написала она в своем Instagram-аккаунте.
По ее словам, в больницу к артистке приехал ее духовник отец Лука, который причастил исполнительницу и провел таинство соборования. В эти минуты, как рассказала Соколова, МакSим пришла в себя и отреагировала на происходящее:
Верующие люди поймут, что чудеса случаются! Сейчас только молитвы ваши могут помочь!
Кроме того, она опубликовала видеозапись с игуменом Лукой, сообщившим, что певица осознавала происходящее в момент причащения. Как он подчеркнул, сейчас необходимо сохранять надежду на улучшение состояния артистки, пишет «Газета.ру».
Накануне сообщалось, что певица не приходила в сознание, ее состояние по-прежнему стабильно тяжелое.
В тот же день представитель певицы Абросимовой Яна Богушевская подчеркнула, что слухи о том, что лечение артистки обходится в миллионы, являются ложью. Богушевская также призвала общественность не спекулировать на госпитализации МакSим.
О госпитализации исполнительницы стало известно 15 июня. Как рассказала сама МакSим в соцсетях, несколько дней она чувствовала недомогание, кроме того, температура поднималась до 39. Артистка сдала несколько ПЦР-тестов на коронавирус, но все они были отрицательными.
На момент обращения к врачам и последующей госпитализации поражение легких артистки составляло 40%, однако позднее оно выросло до 75%. 19 июня певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и ввели в состояние искусственной комы.
25 июня представитель Абросимовой заявила, что подтвержденного тестами коронавируса у МакSим нет. При этом ее состояние спустя неделю медикаментозного сна не изменилось.