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12:06 (мск), источник: Российская газета

Кипр признает российские сертификаты о вакцинации

Власти Кипра признают российские сертификаты о вакцинации. Как заявил министр туризма республики Саввас Пердиос, привитым от коронавируса гражданам РФ не нужно сдавать ПЦР-тест по прибытии на остров.

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По его словам, туристы из России обязаны делать два ПЦР-теста, один за 72 часа до приезда на Кипр, второй по прибытии в страну (это обойдется примерно в 30 евро). Однако те, кто прошел полный курс вакцинации, избавлены от необходимости сдавать тест во второй раз.

«Если кто-то является вакцинированным, тест не нужен», — заявил Пердиос РИА Новости.

Министр также отметил, что власти Кипра уже сталкивались с подделкой документов о вакцинации. «Но мы верим, что механизм, который мы применяем, нас защищает», — отметил Пердиос.

По его словам, штрафы за фальшивые сертификаты составляют 300 евро.

По данным минздрава Кипра, ежедневно в аэропортах выявляется несколько инфицированных COVID-19. «Каждый день на Кипр прибывает примерно 20 тысяч человек, 4−5 обнаруженных случаев это очень, очень маленькое количество. Были случаи и из России, но были и из других стран, что естественно», — рассказал министр туризма.

По его словам, заболевшие и их близкие помещаются в карантин, причем в разные гостиницы. «За эти отели платит государство», — подчеркнул Пердиос, добавив, что на Кипре внимательно относятся к инфицированных и их семьям, оказывают заботу, в которой те нуждаются.

«Но важно знать остальным, что эти люди изолируются, чтобы не было распространения коронавируса», — отметил министр.

Напомним, регулярное авиасообщение между Россией и Кипром возобновилось 28 июня. «Кипр — это безопасное направление для отдыха. На Кипре вакцинированы 65 процентов населения. Люди могут провести отпуск здесь. Передвижение свободное, открыты рестораны, гостиницы, тематические парки, все службы, которые могут потребоваться туристу из-за границы. В целом я могу сказать, что у нас немного ограничений. В основном, это требования соблюдать дистанцию, носить маску в помещениях, дезинфицировать руки. Так что, я думаю, что Кипр одно из лучших мест для лета», — заявил Пердиос.

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