Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 5 июляПервая туристическая поездка, день рождения бикини, первая песня Элвиса Пресли и другие памятные даты и события, которые произошли 5 июля в разные годы
Фоторепортажи
13Жара в Московском Зоопарке
20Москву накрыл «суперливень»
14:13 (мск), источник: Ведомости

В АТОР исключили компенсацию для застрявших на Кубе туристов

Российские туристы, изолированные в отелях на Кубе из-за положительных результатов ПЦР-теста на коронавирус, не смогут рассчитывать на компенсации от туроператоров, сообщает РБК со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
14:39 (мск)Сергей Собянин открыл в Гостином Дворе один из крупнейших в Европе центров вакцинации
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2021

Ранее в генконсульстве России на Кубе сообщили, что по приезде на Кубу положительные тесты на коронавирус получили 133 россиянина. При этом повторный анализ подтвердил заболевание у 33 человек.

По словам генконсула, позднее около 130 человек были изолированы в номерах гостиниц. На карантине находятся 14 россиян, которые прилетели на Кубу до 29 июня, еще один мужчина госпитализирован с осложнениями.

При этом в видеообращении, которое публикует РБК, туристы заявили, что никто из них не болеет коронавирусом и не жалуется на недомогание. Также они утверждают, что многие из них сделали прививки и получили справки о наличии антител. По их словам, после прилета на Кубу 30 июня авиакомпанией Pegas их поселили в 20 номеров в отеле вместе с другими людьми, у которых отрицательный тест на коронавирус. Туроператор от общения с ними отказывается, добавили они.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Памяти режиссера Владимира Меньшова. Фотогалерея
Как прошел первый этап бизнес-регаты «Ведомостей». Фотогалерея
Умер режиссер Владимир Меньшов
Представитель МакSим рассказала о состоянии артистки
Белоруссия запросила у РФ экстрадицию певицы Анжелики Агурбаш
Сочи готовится к эвакуации из-за угрозы наводнения
Надбавки к пенсии будут начислять по-новому
В ЦБ объяснили возвращение банкноты в 10 рублей
Большой футбол вернулся
Самый масштабный чемпионат Европы в истории
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Еще одно союзное государство запросило помощь РФ
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
"В легкой форме": стала известна причина смерти Меньшова
Избили звонившего Путину россиянина
Горячие темы на Авто
Загадка...))))))))) 293
ну с тётками всё ясно...а чо с нами ? 287
Представьте, что такое чудо будет ездить по дорогам? 190
Макаревич forever??? 142
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
Одинокий робот на карнизе за окном: 3 лучших мойщика
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Популярные темы на «Детях»
А ни о чем 596
Друзья халявщики. Кто сталкивался с подобным??? 440
Про наболевшее 385
Скучно, девочки... 325
Леди
38-летняя Ксения Бородина закрутила новый роман (фото) Ведущая улетела отдыхать без детей и экс-мужа
Дом
7 потрясающих интерьеров с незаметными системами хранения
Как обои под покраску могут выглядеть в интерьере: 40 фото
5 классных микроквартир из Европы
3 лучших робота-мойщика окон с быстрой доставкой
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь