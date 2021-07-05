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15:30 (мск), источник: Аргументы и факты

Москва поверила слезам. Скончался режиссер Владимир Меньшов

На 82-м году жизни скончался советский актер и режиссер, лауреат «Оскара» за фильм «Москва слезам не верит», народный артист РСФСР Владимир Меньшом. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

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«Выдающийся советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, член правления “Мосфильма” скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году. Коллектив “Мосфильма” выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Валентиновича. Скорбим вместе с вами. Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», — сказано в сообщении.

Меньшов был госпитализирован в конце июня с низкой сатурацией. По данным телеграм-канала Mash, он лежал в ГКБ № 15; врачи выявили у него двухстороннюю пневмонию и третью стадию дыхательной недостаточности.

Прощание с кинорежиссером состоится 8 июля в Доме кино, сообщает Союз кинематографистов.

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Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку, где проходил службу его отец; вместе с семьей он часто переезжал. Рос в Архангельске, потом Меньшовы устроились в Астрахани — родине его родителей. После школы решил стать актером, но первая попытка оказалась неудачной — поступить во ВГИК ему не удалось. Меньшов вернулся в Астрахань, был рабочим-токарем, шахтером, водолазом — и пытался воплотить в жизнь свою мечту снова и снова. Удачной оказалась четвертая попытка — в 1961 году Меньшов стал студентом Школы-студии МХАТ. Там он познакомился с Верой Алентовой — они поженились и прожили вместе всю жизнь.

После вуза карьерные перспективы Меньшова просматривались не очень хорошо; в столичные театры его не приняли (а вот Алентову взяли в театр имени Пушкина), он уехал в Ставрополь, служил там два года в местном драмтеатре. Но ему хотелось чего-то другого. Он вернулся в Москву, поступил в аспирантуру ВГИК — причем на факультет режиссуры, в мастерскую Михаила Ромма — и успешно его окончил. Чуть позже Меньшов начал активно работать в кино — но первые его роли и сценарии были не самыми большими хитами. В 1970-м он написал сценарий и снялся в короткометражном фильме Александра Павловского «Счастливый Кукушкин», затем сыграл главную роль в драме Алексея Сахарова «Человек на своём месте».

В его фильмографии одна за другой появлялись картины — «Солёный пёс», «Последняя встреча», «Ар-хи-ме-ды!», «Мои дорогие». В ленте Александра Митты «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» Меньшов сыграл ближайшего сподвижника русского императора — Александра Меншикова.

В 1976-м Меньшов наконец снял свой собственный фильм — это была школьная драма «Розыгрыш». Сценарий к этой картине, написанный Семеном Лунгиным, долго лежал без движения — опытные режиссеры опасались браться за этот материал. Но Меньшов справился; фильм получил несколько престижных призов на Всесоюзных кинофестивалях, Государственную премию РСФСР, а также прославил исполнителей главных ролей — среди них был и молодой актер Дмитрий Харатьян.

Режиссерский дебют Владимира Меньшова оказался удачным; но ещё более удачным оказался его второй фильм — знаменитый «Москва слезам не верит».

История трех подруг-провинциалок, покоривших Москву, произвела впечатление не только на советских зрителей (а они смотрели картину не по одному разу и сделали ленту лидером советского проката), но и на американских киноакадемиков. Меньшов победил — причем в очень ожесточенной борьбе. В том году за «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» боролись венгр Иштван Сабо, японец Акира Куросава и француз Франсуа Трюффо — компания более чем солидная. Но «Москва слезам не верит» сумела выстоять и стать вторым (или третьим, если учитывать «Дерсу Узала» Куросавы) советским «Оскаром» в иностранной категории.

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Для Меньшова эта победа почти ничего не изменила. На церемонию его не отпустили, статуэтку получал советский дипломат, и до режиссера она добралась лишь через восемь лет. Он скупо вспоминал, что полученный «Оскар» лишь добавил ему «проблем», но никогда не жаловался, каких именно. Меньшов не «зазвездился», а продолжал заниматься привычным делом — то есть снимался в кино и снимал кино.

Третий фильм Владимира Меньшова тоже пополнил «золотую коллекцию» советского кинематографа — это была лирическая комедия «Любовь и голуби», экранизация одноименной пьесы, написанной по следам реальных событий. Пьеса много лет с успехом шла в театре «Современник», и на главную роль в картине Меньшов взял театральную актрису Нину Дорошину, игравшую Надю и на сцене.

«Любовь и голуби» оказался фильмом трудной судьбы. Он был закончен в разгар антиалкогольной кампании, от Меньшова требовали вырезать из ленты сцены употребления спиртных напитков — но он твердо стоял на своём. И оказался прав — именно в режиссерской версии «Любовь и голуби» оказались поистине народным фильмом, а фразы из него до сих пор знакомы большинству зрителей.

В интервью «АиФ» Меньшов рассказывал, что «Любовь и голуби» оказался для него очень дорогим фильмом — и объяснил, почему:

Когда вышла картина «Москва слезам не верит», я был подвержен серьёзному остракизму со стороны своих коллег: ну что это такое? Такой фильм каждый может снять, так уж получилось, удача большая и так далее. Когда я снял фильм «Любовь и голуби», разговоры такого рода прекратились полностью.

«Стало понятно, что на моей стороне не только удача, но и профессия и много других достоинств, которые на самом деле есть, но казались для моих противников несущественными. В общем, жить мне стало намного легче», — говорил режиссер.

Вообще снимал Меньшов мало, меньше, чем мог бы, наверное. При СССР он так больше и не поставил ни одного фильма; в новой России выпустил комедию «Ширли-мырли», который разделил зрителей на две части — одни просто смеялись над героями этого фарса, другим фильм показался пошлостью. Но «народность» «Ширли-мырли», пожалуй, признавали и те, и другие — во всяком случае, афоризмы из ленты тоже пополнили русский язык.

Последним художественным фильмом Меньшова-режиссера стала драма об СССР 80-х «Зависть богов».

Владимир Меньшов
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В основном он работал как актер. У него были роли в сериалах «Ликвидация» и «Екатерина», в комедиях «Выкрутасы» и «Любовь-морковь 3», в фильмах «Generation “П”», «О чём ещё говорят мужчины», «Легенда № 17» — он снимался много и часто, чаще в эпизодах. Но все помнят его светлого мага Гесера из экранизации романов Сергея Лукьяненко «Ночной дозор» и «Дневной дозор» — Меньшов сумел создать образ, который буквально «прилип» к нему.

Меньшов вообще не терпел несправедливости — как он её понимал. В 2007-м он отказался вручать кинонаграду фильму «Сволочи». В 2011-м как глава Российского оскаровского комитета выступил против выдвижения картины Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2: Цитадель» — что закончилось серьезным скандалом. Активно занимался политикой, уже в 2021-м выдвигался в депутаты Госдумы нового созыва.

«Он был моим соседом, другом, прекрасным режиссером. Артисты мечтали у него сниматься. Это было для них счастье. Он умел дарить своим коллегам творческую радость», — сказал в комментарии каналу «360» актер Валерий Гаркалин, сыгравший у Меньшова в «Ширли-Мырли».

Игорь Карев

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