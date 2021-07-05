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15:05 (мск), источник: BBC News Русская служба

Дрожжи 120-летнего пива с затонувшего корабля пригодились в современной Англии

Дайвер Стив Хикман нашёл десятки сохранившихся пивных бутылок на затонувшем в 1895 году товарном судне «Валлахия».

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Правда, некоторые из добытых раритетов взорвались у него дома.

Современные пищевые технологи смогли извлечь из бутылок штаммы дрожжей и сварить пиво, имитируя напиток XIX века.

Эксперименты с историческими напитками последнее время набирают обороты.

В 2018 году специалисты Австралийского института исследований вина сварили пиво на дрожжах с затонувшего в конце XVIII века у берегов Тасмании парусника.

Теперь же бутылками с «Валлахии» занимается лаборатория при Университете Сандерленда на севере Англии.

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