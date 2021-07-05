16:53 (мск), источник: Известия
«ЭпиВакКорону-Н» зарегистрируют под брендом Aurora-CoV
Вакцина от коронавируса «Эпиваккорона-Н» будет зарегистрирована под брендом
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«Роспатент принял решение о регистрации товарного знака
Отмечается также, что товарный знак
Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев подчеркнул, что «к вопросу защиты вакцин отечественные разработчики подходят комплексно, то есть патентуется не только вещество, состав первого и второго компонента вакцины, но и способы применения, получения отдельных компонентов, а также различные формы вакцины».
Он также добавил, что регистрация товарного знака на запатентованный продукт дает особые преимущества при его продвижении на российском и зарубежном рынках.
1 июля заместитель руководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих 1 июля рассказала об особенностях «ЭпиВакКороны-Н». По ее словам, отличие препарата от предыдущего варианта заключается в некоторых технологических особенностях производства, при этом действующие вещества не изменились.
Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».