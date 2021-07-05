Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 июля изменится способ оплаты товаров и услуг К чему должны быть готовы покупатели и бизнес
Фоторепортажи
14Затопления в Сочи
13Жара в Московском Зоопарке
16:53 (мск), источник: Известия

«ЭпиВакКорону-Н» зарегистрируют под брендом Aurora-CoV

Вакцина от коронавируса «Эпиваккорона-Н» будет зарегистрирована под брендом Aurora-CoV. Об этом сообщается 5 июля в совместном заявлении Роспатента и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Роспатент принял решение о регистрации товарного знака AURORA-CoV. Соответствующая заявка № 2021738390 была подана 18 июня 2021 года Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии “Вектор” Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что товарный знак AURORA-CoV предполагается для использования в качестве названия нового поколения вакцины «ЭпиВакКорона» («ЭпиВакКорона-Н»), проходящей в настоящее время клинические исследования.

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев подчеркнул, что «к вопросу защиты вакцин отечественные разработчики подходят комплексно, то есть патентуется не только вещество, состав первого и второго компонента вакцины, но и способы применения, получения отдельных компонентов, а также различные формы вакцины».

Он также добавил, что регистрация товарного знака на запатентованный продукт дает особые преимущества при его продвижении на российском и зарубежном рынках.

1 июля заместитель руководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих 1 июля рассказала об особенностях «ЭпиВакКороны-Н». По ее словам, отличие препарата от предыдущего варианта заключается в некоторых технологических особенностях производства, при этом действующие вещества не изменились.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

 Сели в лужу: почему каско не покроет гидроудар по двигателю
Кто здесь хозяин: украинцев продолжают унижать в Евросоюзе
Власти Кубани поручили готовиться к эвакуации населения
Представитель МакSим рассказала о состоянии артистки
Москва поверила слезам. Скончался режиссер Владимир Меньшов
Белоруссия запросила у РФ экстрадицию певицы Анжелики Агурбаш
На британском пляже нашли средневековое захоронение
Затопления в Сочи. Фотогалерея
В Госдуму внесли законопроект о порядке работы дорожных камер
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Авто
ГИБДД оценила эффективность скрытого патрулирования Автоинспекторы ездят на машинах без опознавательных знаков и передают информацию и нарушителях своим коллегам
Кино
Меньшова попрощалась с отцом цитатой из фильма «Любовь и голуби» Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
Одинокий робот на карнизе за окном: 3 лучших мойщика
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Популярные темы на «Детях»
А ни о чем 597
Друзья халявщики. Кто сталкивался с подобным??? 440
Про наболевшее 388
Скучно, девочки... 326
Леди
38-летняя Ксения Бородина закрутила новый роман (фото) Ведущая улетела отдыхать без детей и экс-мужа
Дом
7 потрясающих интерьеров с незаметными системами хранения
Как обои под покраску могут выглядеть в интерьере: 40 фото
5 классных микроквартир из Европы
3 лучших робота-мойщика окон с быстрой доставкой
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь