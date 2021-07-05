17:49 (мск), источник: BBC News Русская служба
Ковид у детей: серьезные последствия
Появляется все больше свидетельств того, что подростки могут испытывать тяжелые последствия коронавируса — так называемый «долгий ковид».
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Он может проявляться в кожных раздражениях, болях в нервных окончаниях, спазмах в груди и сильной усталости.
Поначалу эти проявления среди молодых людей не связывали с Covid-19, поскольку по статистике дети и подростки заражаются коронавирусом редко и чаще всего переносят его в легкой форме, но сейчас в некоторых странах, в частности, в Великобритании создаются специальные службы помощи подросткам в борьбе с затяжными симптомами.
В Британии на работу таких служб (включая подразделения для взрослых) выделили 100 млн фунтов стерлингов.
Часто симптомы «долгого ковида» продолжаются многие месяцы. 16-летняя Лилиана Джексон рассказала
В канун Рождества она попала в больницу с судорогами и болями по всему телу и странной сыпью, покрывшей большую часть кожи.
Врачи убеждены, что подобные ситуации должны пристально наблюдаться специалистами.