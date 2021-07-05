Росавиация с 12 июля разрешила полеты в Турцию еще из 13 городов России

«С 12 июля 2021 года российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять полеты из 45 международных аэропортов России, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска. Также по решению оперативного штаба увеличен перечень городов на территории Турции, с 12 июля 2021 года будут возможны полеты в Измир», — сказали в Росавиации.
Ранее уже возобновлено авиасообщение в пять городов Турции — Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан, Бодрум.
Полеты в Турцию ранее возобновили десять российских авиакомпаний, допуск на полеты при этом есть у 12 российских авиакомпаний. Авиасообщение между странами возобновлено в полном объеме 22 июня, в середине апреля оно ограничено из-за новой волны пандемии в Турции.