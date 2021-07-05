На британском пляже нашли средневековое захоронение

Группа британских археологов начала активные раскопки в заливе Уайтсендс в Уэльсе, рядом с популярным пляжем Пемброкшир. Так из-под песка появились человеческие скелеты, которые, как полагают ученые, принадлежат раннехристианской общине.
Археологи уже обнаружили на пляже 90 хорошо сохранившихся скелетов, которые принадлежат мужчинам, женщинам и детям, жившим в период между VI и XI веками.
По словам специалистов, все они были погребены без украшений и личных вещей, а их могилы обращены на восток, что свидетельствует о принадлежности этой группы к ранним христианам.
Сообщается, что человеческие останки появились на берегу из-за эрозии почвы, ураганных ветров и сильных штормов, которые уничтожили дюны и размыли песок. Теперь археологи ведут в месте древнего захоронения активные раскопки, опасаясь, что продолжающиеся на побережье штормы смоют все находки в воду.
Известно, что новая находка является частью более крупного захоронения. За последние несколько лет ученые уже обнаружили на берегах Уэльса около 200 скелетов, пишет Walesonline.