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17:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

На британском пляже нашли средневековое захоронение

Скелеты появились из-под песка благодаря штормам и эрозии

Группа британских археологов начала активные раскопки в заливе Уайтсендс в Уэльсе, рядом с популярным пляжем Пемброкшир. Так из-под песка появились человеческие скелеты, которые, как полагают ученые, принадлежат раннехристианской общине.

Археологи уже обнаружили на пляже 90 хорошо сохранившихся скелетов, которые принадлежат мужчинам, женщинам и детям, жившим в период между VI и XI веками.

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По словам специалистов, все они были погребены без украшений и личных вещей, а их могилы обращены на восток, что свидетельствует о принадлежности этой группы к ранним христианам.

Сообщается, что человеческие останки появились на берегу из-за эрозии почвы, ураганных ветров и сильных штормов, которые уничтожили дюны и размыли песок. Теперь археологи ведут в месте древнего захоронения активные раскопки, опасаясь, что продолжающиеся на побережье штормы смоют все находки в воду.

Известно, что новая находка является частью более крупного захоронения. За последние несколько лет ученые уже обнаружили на берегах Уэльса около 200 скелетов, пишет Walesonline.

Екатерина Гура

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