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18:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

В древнем библейском городе нашли зубы акул возрастом 80 миллионов лет

Ученые полагают, что зубы являлись предметом чьей-то коллекции времен царя Соломона.

Необычную находку сделала международная группа археологов во время раскопок в одном из старейших районов Иерусалима — Городе Давида. В фундаменте одного из древних зданий они нашли 29 окаменелых акульих зубов и необычных рыбьих костей.

Сначала ученые полагали, что это всего лишь пищевые отходы, которые выкинули жители города почти три тысячи лет назад, но проведенные исследования на химический и изотопный состав показали уникальность находки.

Оказалось, что зубы принадлежат не одному, а сразу нескольким видам акул разных эпох. Некоторые из зубов относятся к вымершему роду Скваликоракс, жившему в то же время, что и поздние динозавры, около 80 миллионов лет назад.

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Состав зубной эмали также показал, что изначально артефакты были найдены ранее в 80−90 километрах к югу от Города Давида, а это значит, что кто-то во времена царя Соломона их нашел и принес в нынешнее место.

Ученые отмечают, что эти зубы явно не использовались как орудие или украшения и, скорее всего, являлись частью древней коллекции диковинок. Правда подтвердить эту версию сегодня довольно сложно из-за недостатка данных. Тем не менее, специалисты полагают, что древние люди начали собирать необычные окаменелости еще в железном веке.

По словам одного из авторов исследования, профессора Майнцского университета Томаса Тюткена, похожие зубы древних акул были найдены также в двух других древних израильских поселениях — Мареше и Микне. Это может быть неким доказательством того, что подобные артефакты были популярными коллекционными предметами, говорится в статье на сайте Phys.org.

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