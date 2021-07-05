22:59 (мск), источник: Газета.Ру
Умерла итальянская певица Рафаэлла Карра
Скончалась итальянская актриса и певица Рафаэлла Карра, ей было 78 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».
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По имеющимся данным, она умерла после продолжительной болезни. Дата и время похорон пока не называются.
Итальянские политики и общественные деятели уже выразили свои соболезнования. Президент страны Серджио Маттарелла заявил, что «глубоко потрясен смертью артистки, любимой многими поколениями телезрителей в Италии и за рубежом». Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо назвал исполнительницу «иконой итальянского телевидения».
Карра родилась в 1943 году в Болонье, ее настоящее имя — Рафаэлла Мария Роберта Пеллони. Она снялась во многих фильмах и сериалах, среди которых «Понтий Пилат» (1962), «Юлий Цезарь, завоеватель Галлии» (1962), «Товарищи» (1963), «Я — шпион» (1965), «Святой выходит на след» (1966). Пик популярности в песенной карьере пришелся на 1970-е, позже она вела многие телепрограммы.