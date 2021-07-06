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04:47 (мск), источник: Известия

Скончался режиссер «Смертельного оружия» Ричард Доннер

Голливудский режиссер Ричард Доннер скончался на 92-м году жизни, информацию подтвердила его жена Лорен Шуллер Доннер. Об этом сообщило в понедельник, 5 июля, издание The Sun.

Источник: AFP 2021

Причины смерти режиссера не установлены, отметили в некрологе.

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Ричард Доннер родился в еврейской семье в Нью-Йорке, в Бронксе. Его имя при рождении — Ричард Доналд Шварцберг. Начинал свою карьеру в качестве режиссера на телевидении, где принимал участие в таких шоу, как «Стрелок», «Сумеречная зона», «Человек из UNCLE», «Остров Гиллигана», «Перри Мейсон».

Его дебютным фильмом стала вышедшая в 1968 году криминальная комедия «Соль и перец» с Сэмми Дэвисом-младшим и Питером Лоуфордом в главных ролях. Доннер режиссировал четыре части «Смертельного оружия» и намеревался поставить заключительную пятую.

Он также был режиссером фильмов «16 кварталов», «Омен», «Леди-ястреб», «Балбесы» и «Супермен» с Кристофером Ривом в главной роли.

Доннера никогда не номинировали на премию «Оскар», хотя «Супермен» получал заявки на монтаж, музыку и звук, а также специальный приз за визуальные эффекты.

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