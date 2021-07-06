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07:50 (мск), источник: ЕАН

Пермская трасса станет частью магистрали Казань — Екатеринбург

В Пермском крае обсуждаются трассировки новой автомагистрали Казань — Екатеринбург, которая будет построена по поручению Владимира Путина.

В регионе по этому вопросу создана рабочая группа, которая собирается еженедельно, пишет Business Class.

«Прорабатывается трассировка дороги. Планируем, что она пройдет по Чернушинскому и Октябрьскому районам Пермского края. До сентября должны быть определены точные координаты», — сообщил на заседании краевого правительства пермский министр транспорта Андрей Алякринский.

Краевые власти рассчитывают, что частью новой трассы станет автодорога Пермь — Уфа, и планируют передать ее в федеральную собственность.

«Задача — добиться этого, чтобы объект стал составной частью магистрали от Казани до Екатеринбурга, чтобы федерация привела его в нормативное состояние и путь по участку стал быстрее», — отметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. ﻿

Напомним, президент Владимир Путин поручил завершить работы над трассой Москва — Казань — Екатеринбург в рекордные сроки — к 2024-му году. «Автодор» оценил стоимость строительства в 260 млрд рублей. Проезд по скоростной дороге будет платным.

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