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12:38 (мск), источник: Газета.Ру

Умер Дживан Гаспарян

Армянский музыкант, мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян скончался в возрасте 92 лет в США, сообщил на Facebook его внук Дживан Гаспарян-младший.

Источник: РИА "Новости"

Причину смерти деда он раскрывать не стал.

«Мир понес невероятную потерю сегодня. Не только легенда, но и прекрасная душа. Пусть он покоится с миром», — написал Гаспарян-младший.

Дата прощания и похорон артиста пока неизвестна.

Дживан Гаспарян был одним из самых известных дудукистов в мире. Написал музыку к фильмам «Последнее искушение Христа», «Онегин», «Ворон», «Гладиатор». За саундтрек к последнему в 2001 году Гаспарян получил награду «Золотой глобус». Был с гастролями в Европе, Америке и Азии, играл с «Кронос-квартетом», Ереванским и Лос-Анджелесским симфоническими оркестрами, записывал пластинки со многими известными исполнителями. В последнее время жил в США.

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