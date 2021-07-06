12:38 (мск), источник: Газета.Ру
Умер Дживан Гаспарян
Армянский музыкант, мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян скончался в возрасте 92 лет в США, сообщил на Facebook его внук Дживан
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Причину смерти деда он раскрывать не стал.
«Мир понес невероятную потерю сегодня. Не только легенда, но и прекрасная душа. Пусть он покоится с миром», — написал
Дата прощания и похорон артиста пока неизвестна.
Дживан Гаспарян был одним из самых известных дудукистов в мире. Написал музыку к фильмам «Последнее искушение Христа», «Онегин», «Ворон», «Гладиатор». За саундтрек к последнему в 2001 году Гаспарян получил награду «Золотой глобус». Был с гастролями в Европе, Америке и Азии, играл с «Кронос-квартетом», Ереванским и