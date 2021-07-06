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15:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Воспитание патриотизма включили в образовательный стандарт

Министерство юстиции России зарегистрировало приказы Минпросвещения об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального и основного общего образования (1−9 классы). Стандарт призван обеспечивать, в том числе, патриотическое и трудовое воспитание учащихся.

Источник: Reuters

«Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования», — говорится в приказе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

ФГОС — обязательные требования для школ, колледжей и вузов, на основе которых разрабатываются учебные программы и учебники.

Новый стандарт призван обеспечивать:

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  • личностное развитие учащихся, в том числе патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое;
  • формирование культуры непрерывного образования и саморазвития на протяжении жизни, разумное и безопасное использование цифровых технологий, единство учебной и воспитательной деятельности;
  • формирование у школьников системных знаний о месте России в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом развитии, а также о вкладе страны в мировое научное наследие и формирование представлений о современной России, устремленной в будущее;

  • формирование гармоничного физического и психического развития учащихся, сохранение и укрепление их здоровья, формирование навыков оказания первой помощи, развитие личностных качеств, которые необходимы для решения повседневных и нетиповых задач с целью адекватной ориентации в окружающем мире, а также формирование российской гражданской идентичности обучающихся.

В мае 2020 года президент России Владимир Путин предложил расширить понятие воспитания учащихся так, чтобы оно было направлено на формирование «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа», к природе и окружающей среде.

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