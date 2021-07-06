Воспитание патриотизма включили в образовательный стандарт

«Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования», — говорится в приказе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
ФГОС — обязательные требования для школ, колледжей и вузов, на основе которых разрабатываются учебные программы и учебники.
Новый стандарт призван обеспечивать:
В мае 2020 года президент России Владимир Путин предложил расширить понятие воспитания учащихся так, чтобы оно было направлено на формирование «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа», к природе и окружающей среде.