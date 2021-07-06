18:04 (мск), источник: ТАСС
Ученые: 39% переболевших COVID-19 ощущают последствия по прошествии семи-девяти месяцев
ЖЕНЕВА, 6 июля. /ТАСС/. Почти 40% людей, перенесших COVID-19, по прошествии
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Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник на сайте Женевского университета итоги научного исследования, проведенного этим учебным и научным центром в сотрудничестве с Университетским госпиталем Женевы (HUG).
В ходе наблюдения за состоянием здоровья 410 участников эксперимента, у которых был диагностирован коронавирус, ученые установили, что «у 39% из них по прошествии от семи до девяти месяцев сохраняются симптомы». «Наиболее часто встречаются утомляемость (20,7%), отсутствие вкуса и обоняния (16,8%), одышка (11,7%) и головная боль (10%)», — говорится в сообщении.
Выявлена тенденция, согласно которой те из пациентов, у кого сильнее проявилась острая фаза заболевания, впоследствии более длительное время сталкиваются с остаточными симптомами.
Кроме того, у некоторых переболевших симптомы пропадали через 30−45 дней после болезни, а потом вновь появлялись через
Как отметила ведущий автор научной работы, руководитель клиники в службе первой помощи HUG Мэйссам Мехме, длительные симптомы после COVID-19, «как представляется, чаще проявляются у женщин, чем у мужчин, в частности, усталость, одышка и головная боль». «Это касается всех возрастных категорий, включая молодежь и тех, у кого было хорошее здоровье», — пояснила она. У людей в возрасте 40−60 лет после заболевания чаще, чем у лиц других возрастов, проявляется такой симптом, как мышечные боли.
О своих изысканиях женевские специалисты рассказали в медицинском академическом журнале Annals of Internal Medicine.