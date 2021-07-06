Почти половина населения Земли привилась от COVID-19

Из статистики университета следует, что более 3,1 млрд человек получили хотя бы первый компонент вакцины, в то время как 885 млн из них вакцинированы полностью.
«При этом “Спутник V” пользуется крайне высоким спросом по всему миру и зарегистрирован в 67 странах, где проживает почти половина населения Земли. Российская вакцина успешно применяется уже более чем в 40 странах», — сообщается в Telegram-канале вакцины.
Кроме того, по словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, данные о массовой вакцинации российским препаратом в Мексике, Бахрейне, Венгрии, Сан-Марино, Сербии, Аргентине и других государствах доказали высочайшую эффективность и безопасность препарата, дополнили в сообщении.
Данные британской научно-аналитической компании Airfinity от 25 июня свидетельствуют о том, что привить обеими дозами вакцины от COVID-19 свыше 50% своего взрослого населения к настоящему моменту смогли 13 государств и шесть небольших территорий. Речь идет о Сейшельских Островах, Израиле, Монголии, Бахрейне, Чили, Мальте, Великобритании, США, Венгрии, Исландии, Уругвае, Катаре, ОАЭ. Также больше половины взрослых граждан вакцинированы на Бермудских Островах, Арубе, Синт-Мартене, Ангилье, острове Мэн и Островах Кука.
14 января директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюгге заявил, что для достижения коллективного иммунитета к COVID-19 нужно привить 70% населения планеты.