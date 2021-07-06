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20:44 (мск), источник: Смотрим

Девушка, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов, дала совет поступающим

Выпускница лицея из Ростова-на-Дону смогла сдать ЕГЭ на 400 баллов. Она дала советы тем, кто желает добиться такого же результата.

Источник: РИА "Новости"
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На 300 баллов экзамены сдали 16 человек, а на 200 баллов 409 участников. По словам представителя ведомства, по большому количеству предметов средние баллы увеличились, сообщает ТАСС.

Алика Осадчая, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов, дала советы относительно подготовки к экзаменам. Она призвала не медлить с началом изучения материала. По ее словам, даже одного года не хватит, чтобы освоить необходимый для сдачи экзамена объем информации.

Жительница Ростова-на-Дону отметила, что для высокого результата на ЕГЭ в период подготовки наверняка потребуется в чем-то себе отказывать. Например, избегать прогулок с друзьями или пренебрегать дополнительным отдыхом.

В прошлом году 400 баллов в результате сдачи ЕГЭ получил школьник из Москвы Дмитрий Савичев.

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