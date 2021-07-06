20:44 (мск), источник: Смотрим
Девушка, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов, дала совет поступающим
Выпускница лицея из
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На 300 баллов экзамены сдали 16 человек, а на 200 баллов 409 участников. По словам представителя ведомства, по большому количеству предметов средние баллы увеличились, сообщает ТАСС.
Алика Осадчая, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов, дала советы относительно подготовки к экзаменам. Она призвала не медлить с началом изучения материала. По ее словам, даже одного года не хватит, чтобы освоить необходимый для сдачи экзамена объем информации.
Жительница
В прошлом году 400 баллов в результате сдачи ЕГЭ получил школьник из Москвы Дмитрий Савичев.