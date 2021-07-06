18:42 (мск), источник: Смотрим
Историки составили полное генеалогическое древо Леонардо да Винчи
В результате ученые обнаружили 4 прямых родственников гения.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Историки в Италии восстановили полное генеалогическое древо Леонардо да Винчи. В результате ученые обнаружили 4 прямых родственников гения. Все они живут в современной Италии.
Долгое время о личной жизни мастера была ничего не известно. Пять лет назад итальянские историки начали поиски фрагментов генома изобретателя. Ученые надеются, что благодаря этому можно будет узнать секреты его творчества и восстановить облик да Винчи.
Кроме того, полученные данные могут помочь в распознавании ранее неизвестных работ мастера. Историки надеются, что изучение фрагмента генома великого живописца позволит им идентифицировать многие неизвестные работы да Винчи, на поверхности которых потенциально сохранились обрывки его ДНК.