Мурашко допустил продажу иностранных вакцин от COVID в России

«Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться», — рассказал министр.
Сейчас в России официально зарегистрированы и одобрены к применению только четыре отечественные вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт» производства центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор», «КовиВак» от центра им. Чумакова.
Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что Минздрав одобрил проведение клинических испытаний на россиянах иностранной вакцины от COVID-19 китайской компании CanSino Biologics.
«Если такие испытания пройдут успешно, решение за Минздравом — допускать или не допускать вакцину к применению и в каком виде», — сообщил Мантуров (цитата по ТАСС). Выпуском китайского препарата в стране будет заниматься отечественная компания «Петровакс».
В январе депутат Госдумы Татьяна Соломатина заявила, что в расположенной в «Сколково» израильской клинике Hadassah можно за деньги привиться вакциной Pfizer.
В клинике поясняли, что относятся к медицинскому кластеру в подмосковном «Сколково», в котором, согласно федеральному закону «О международном медицинском кластере», разрешено применять препараты и технологии, не зарегистрированные в России, но зарегистрированные в странах ОЭСР.
Однако позже в Росздравнадзоре заявили, что ни одна частная клиника страны, включая резидентов медкластера «Сколково» не может прививать вакциной Pfizer.
Кроме того, в России с конца 2020 года проходили испытания комбинации вакцин «Спутник V» и британо-шведской компании AstraZeneca. Официальных результатов совместного применения препаратов пока нет.