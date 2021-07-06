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17:10 (мск), источник: РБК

Мурашко допустил продажу иностранных вакцин от COVID в России

Несколько иностранных производителей подали заявки на регистрацию своих вакцин от коронавируса в России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко во время визита в Баку, передает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться», — рассказал министр.

Сейчас в России официально зарегистрированы и одобрены к применению только четыре отечественные вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт» производства центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор», «КовиВак» от центра им. Чумакова.

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Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что Минздрав одобрил проведение клинических испытаний на россиянах иностранной вакцины от COVID-19 китайской компании CanSino Biologics.

«Если такие испытания пройдут успешно, решение за Минздравом — допускать или не допускать вакцину к применению и в каком виде», — сообщил Мантуров (цитата по ТАСС). Выпуском китайского препарата в стране будет заниматься отечественная компания «Петровакс».

В январе депутат Госдумы Татьяна Соломатина заявила, что в расположенной в «Сколково» израильской клинике Hadassah можно за деньги привиться вакциной Pfizer.

В клинике поясняли, что относятся к медицинскому кластеру в подмосковном «Сколково», в котором, согласно федеральному закону «О международном медицинском кластере», разрешено применять препараты и технологии, не зарегистрированные в России, но зарегистрированные в странах ОЭСР.

Однако позже в Росздравнадзоре заявили, что ни одна частная клиника страны, включая резидентов медкластера «Сколково» не может прививать вакциной Pfizer.

Кроме того, в России с конца 2020 года проходили испытания комбинации вакцин «Спутник V» и британо-шведской компании AstraZeneca. Официальных результатов совместного применения препаратов пока нет.

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