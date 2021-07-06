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17:27 (мск), источник: ТАСС

Переболевшим и привитым от ковида россиянам не придется сдавать ПЦР-тест при въезде в РФ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор отменил обязательную сдачу ПЦР-теста на коронавирус для возвращающихся в Россию из-за границы россиян, которые прошли полный курс вакцинации в течение последнего года или переболели COVID-19 в течение полугода.

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Источник: AP 2021

«При наличии вакцинации против СОVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР не требуется», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, опубликованного во вторник на официальном портале правовой информации.

Кроме того, Роспотребнадзор отменил двукратное ПЦР-тестирование на коронавирус для россиян, приезжающих в Россию из-за границы, теперь им нужно будет сдать только один тест в течение трех дней с момента прибытия.

«В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ.

В документе уточняется, что граждане государств — членов Евразийского экономического союза и Таджикистана с 10 июля, а граждане Азербайджана, Молдавии, Узбекистана и Туркменистана с 1 сентября при въезде в Россию должны загрузить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сданный не ранее чем за три дня до прибытия, через мобильное приложение «Путешествую без COVID-19».

Во время загрузки произошла ошибка.
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