17:27 (мск), источник: ТАСС
Переболевшим и привитым от ковида россиянам не придется сдавать ПЦР-тест при въезде в РФ
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор отменил обязательную сдачу
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«При наличии вакцинации против СОVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР не требуется», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, опубликованного во вторник на официальном портале правовой информации.
Кроме того, Роспотребнадзор отменил двукратное
«В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ.
В документе уточняется, что граждане государств — членов Евразийского экономического союза и Таджикистана с 10 июля, а граждане Азербайджана, Молдавии, Узбекистана и Туркменистана с 1 сентября при въезде в Россию должны загрузить отрицательный