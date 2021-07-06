21:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Новосибирские студенты собрали робота-огородника
Он может сажать, поливать и полоть грядки.
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Студенты факультета прикладной математики и информатики Новосибирского государственного технического университета под руководством доцента кафедры ТПИ Алексея Цыгулина создали
Он передвигается по бортикам вдоль грядок на колесиках, пока остальной механизм делает свою работу.
В описании проекта уточняется, что контроллер одновременно может управлять восемью роботами, а площадь обрабатываемой территории в этом случае может достигать 144 квадратных метров. Конструкция также позволяет присоединить к устройству различные приборы, например, индикаторы дождя и инструменты для борьбы с вредителями.
Как сообщается в описании проекта,
Екатерина Гура