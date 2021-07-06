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21:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Новосибирские студенты собрали робота-огородника

Он может сажать, поливать и полоть грядки.

Студенты факультета прикладной математики и информатики Новосибирского государственного технического университета под руководством доцента кафедры ТПИ Алексея Цыгулина создали фермера-бота — робота, который специализируется на посадке, поливе и прополке грядок.

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Он передвигается по бортикам вдоль грядок на колесиках, пока остальной механизм делает свою работу. Фермер-бот управляется контроллером, который собирает информацию с сенсоров и камер и отправляет ее в облако. Именно на основе этих данных и формируются задания для робота.

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В описании проекта уточняется, что контроллер одновременно может управлять восемью роботами, а площадь обрабатываемой территории в этом случае может достигать 144 квадратных метров. Конструкция также позволяет присоединить к устройству различные приборы, например, индикаторы дождя и инструменты для борьбы с вредителями.

Как сообщается в описании проекта, фермер-бот полностью собран из российских комплектующих. Готовый небольшой прототип является учебным пособием и «трудится» над выращиванием растений в лаборатории. По словам руководителя проекта, они видят в своем детище большую пользу и будут предлагать робота коллегам из Аграрного университета и аграриям для рассады и селекционной работы.

Екатерина Гура

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