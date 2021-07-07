Johnson & Johnson готова поставлять вакцину от коронавируса в Россию

00:33 (мск), источник: ТАСС
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Об этом сообщили во вторник ТАСС в
«С самого начала пандемии коронавируса Johnson & Johnson непрестанно работала над тем, чтобы помочь справиться с ней. Мы привержены обеспечению глобального доступа к нашей однокомпонентной
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что ряд иностранных производителей подали документы на регистрацию своих вакцин на территории России.
В американской компании Pfizer, также занимающейся производством своей вакцины от коронавируса, сообщили ТАСС, что еще рассматривают вопрос об обращении за регистрацией в РФ. В компании Moderna пока на аналогичный запрос ТАСС не ответили.