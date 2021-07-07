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10:32 (мск), источник: Life.ru

Прикрываются госорганами: Россиян предупредили о новом виде интернет-мошенничества

Чтобы не попасться на уловки, эксперты советуют соблюдать элементарные правила личной информационной безопасности, перепроверять всю входящую корреспонденцию и обращать внимание на любое сомнительное поведение собеседников.

Источник: Reuters

Администрация сети RSNet (Russian State Network, сегмент Интернета для российских органов власти) предупредила, что мошенники могут использовать почтовый домен gov.ru для рассылки фишинговых писем.

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«Для предотвращения реализации угроз информационной безопасности рекомендуем не открывать письма от незнакомых отправителей, не переходить по ссылкам из электронных писем легитимных пользователей сети RSNet, в том числе от администрации сети RSNet, не открывать файлы вложений, содержащихся в подобных электронных сообщениях», — приводит сообщение администрации РИА «Новости».

Отмечается, что при рассылке фишинговых писем якобы с домена gov.ru. злоумышленники настраивают вектор атаки под конкретную организацию, например, они могут использовать даже реальные имена и телефоны сотрудников. Также мошенники часто берут на вооружение государственные сервисы — например, некоторое время фишинговые письма рассылались якобы от налоговых органов. В приложении к таким сообщениям находится архив с паролем, и это вложение содержит исполняемые вредоносные файлы.

Специалисты сети RSNet советуют соблюдать элементарные правила личной информационной безопасности, перепроверять всю входящую корреспонденцию и обращать внимание на любое сомнительное поведение собеседников. Также не стоит переходить по ссылкам даже от легитимных пользователей, потому что их учётки могут быть взломаны. Эксперты рекомендуют установить надёжное защитное решение с функцией сканирования объектов, актуальными базами фишинговых сайтов, скама и спама.

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