Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 7 июляИван Купала, Чесменское сражение и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
13Жара в Московском Зоопарке
1010 самых узнаваемых мостов в мире
10:31 (мск), источник: Forbes

Совокупный доход 100 богатейших российских чиновников и депутатов увеличился на 10 млрд рублей

Доходы топ-100 богатейших российских чиновников и депутатов в 2020 году выросли несмотря на пандемию коронавируса и вызванный ею кризис: совокупный доход 100 богатейших семей вырос с 65,8 млрд рублей в 2019 году до 75,9 млрд — в 2020-м, свидетельствуют расчеты Forbes на основе анализа опубликованных госслужащими деклараций. При составлении рейтинга учитывался семейный доход депутатов и чиновников, то есть сумма дохода представителя власти, его супруга или супруги и их несовершеннолетних детей.

Источник: Reuters

Самым богатым в топ-100 оказался депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков, постоянный участник рейтинга богатейших госслужащих и богатейших бизнесменов России. Согласно декларации, доход его семьи в 2020 году составил более 8,6 млрд рублей — против 5,1 млрд в 2019-м, а его состояние Forbes ранее оценил в $2,8 млн, что позволило ему занять 55-е место среди топ-200 богатейших российских бизнесменов.

Читайте также
Российским чиновникам посоветовали повысить зарплату

Цены на золото на фоне коронакризиса в 2020 году пробили свой исторический максимум: в августе бенчмарк превысил $2000 за унцию, а в среднем за год цена составила $1770 за унцию — на 27% выше уровня 2019 года. Это позволило президенту «Южуралзолота» стать лидером нашего рейтинга. В прошлом году Струков был третьим среди богатейших чиновников и депутатов.

На втором месте остался депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок с доходом, превышающим 7,7 млрд рублей, 2,7 млрд из которых заработала его супруга. Евтушок также заметно разбогател за год: в 2019 году его семья задекларировала 5,5 млрд рублей.

На третьей строчке оказался лидер прошлогоднего рейтинга, депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, который считается давним соратником беглого бизнесмена Олега Кана, называемого также «крабовым королем». Доход Пашова вырос с 6,2 млрд рублей до 6,3 млрд. В марте 2021 года Пашова арестовали по обвинению в уклонении от уплаты таможенных платежей. Срок заключения под стражу был продлен до 14 августа.

Нижняя отсечка топ-100 богатейших чиновников практически не изменилась: в 2019 году 100-й в списке была депутат Белгородской областной думы Елена Романенко с доходом в 163 млн рублей, в этом году сотню замыкает депутат Думы ХМАО Алексей Андреев с доходом в 162 млн рублей.

Между тем, реальные доходы населения России в 2020 году из-за пандемии коронавируса, согласно последней оценке Росстата, упали на 3%.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Лучшие российские вузы — 2021. Рейтинг Forbes
Обновление защиты: стоит ли спешить с ревакцинацией
Россия отвергла обвинения в атаке на сервер республиканцев в США
Журнал Nature заявил об эффективности «Спутника V»
Россиян предупредили о новом виде интернет-мошенничества
Неизвестный, захвативший заложников в Тюмени, задержан
В Крыму после наводнения началось нашествие комаров
Выпускница, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов, дала совет поступающим
Лондон: британские корабли продолжат проходить около Крыма
Большой футбол вернулся
Самый масштабный чемпионат Европы в истории
Hi-Tech
Из глубин Млечного Пути «пришел» таинственный сигнал Что это?
Авто
Почему кошки безостановочно мяукают в машине Кошки очень не любят ездить в авто — в дороге они проявляют свое недовольство громким мяуканьем. Мы решили выяснить, что же им не нравится и как помочь питомцу легче перенести дорогу
Кино
Цыганов и Снигирь в образах Мастера и Маргариты: первые фото Актеры приступили к работе на площадке фильма «Воланд»
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
Одинокий робот на карнизе за окном: 3 лучших мойщика
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Gnezdo.ru
Что отныне запрещено возить в машине россиянам
Красавица - Жади 20 лет спустя. Как она изменилась
Какое наследство оставил Меньшов жене и детям?
Все видели сына Шепелева? Только гляньте на него
Леди
Миррен, Бруни и МакДауэлл затмили молодых звезд в Каннах (фото) Звезды вышли на красную дорожку главного смотра года
Дом
В гостях: как живет после развода 41-летний Эмин Агаларов
5 приспособлений для уборки, которые не оправдают ваших ожиданий
15 идей для оформления окна
Сушилки для фруктов, блендеры и соковыжималки отдают со скидками
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь