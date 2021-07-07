Совокупный доход 100 богатейших российских чиновников и депутатов увеличился на 10 млрд рублей

Самым богатым в топ-100 оказался депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков, постоянный участник рейтинга богатейших госслужащих и богатейших бизнесменов России. Согласно декларации, доход его семьи в 2020 году составил более 8,6 млрд рублей — против 5,1 млрд в 2019-м, а его состояние Forbes ранее оценил в $2,8 млн, что позволило ему занять 55-е место среди топ-200 богатейших российских бизнесменов.
Цены на золото на фоне коронакризиса в 2020 году пробили свой исторический максимум: в августе бенчмарк превысил $2000 за унцию, а в среднем за год цена составила $1770 за унцию — на 27% выше уровня 2019 года. Это позволило президенту «Южуралзолота» стать лидером нашего рейтинга. В прошлом году Струков был третьим среди богатейших чиновников и депутатов.
На втором месте остался депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок с доходом, превышающим 7,7 млрд рублей, 2,7 млрд из которых заработала его супруга. Евтушок также заметно разбогател за год: в 2019 году его семья задекларировала 5,5 млрд рублей.
На третьей строчке оказался лидер прошлогоднего рейтинга, депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, который считается давним соратником беглого бизнесмена Олега Кана, называемого также «крабовым королем». Доход Пашова вырос с 6,2 млрд рублей до 6,3 млрд. В марте 2021 года Пашова арестовали по обвинению в уклонении от уплаты таможенных платежей. Срок заключения под стражу был продлен до 14 августа.
Нижняя отсечка топ-100 богатейших чиновников практически не изменилась: в 2019 году 100-й в списке была депутат Белгородской областной думы Елена Романенко с доходом в 163 млн рублей, в этом году сотню замыкает депутат Думы ХМАО Алексей Андреев с доходом в 162 млн рублей.
Между тем, реальные доходы населения России в 2020 году из-за пандемии коронавируса, согласно последней оценке Росстата, упали на 3%.