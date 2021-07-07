На AliExpress продают необычную овощерезку по отличной цене
О том, что овощи и фрукты очень полезны для нашего организма сейчас знает каждый. Количество салатов с ними не поддается подсчету, но практически для каждого из них продукты нужно нарезать. Делать это ножом довольно утомительно и не всегда получается сделать так красиво, как хотелось бы. И здесь в дело вступает овощерезка. Благодаря ей процесс нарезки овощей и фруктов превращается в приятное и необременительное занятие. Кроме того, чередуя входящие в комплект ножи, саму нарезку можно сделать очень необычной.
Если вы любите готовить, то она вам точно понравится. Удобная в использовании овощерезка с набором острейших стальных лезвий моментально, просто и, что немаловажно для любой хозяйки, красиво нарежет овощи и фрукты. Так же на ней можно натереть сыр или приготовить фруктовое пюре, что пригодится мамам с маленькими детьми. Благодаря экспресс-доставке этот товар придет к вам в течении нескольких дней.
Потрясающая вещь. У каждой хозяйки на кухне просто обязана быть Овощерезка. Время нарезки продуктов сокращается в разы. Продукты после нарезки ровненькие и красивенькие кубики, нарезать можно всё, в том числе и лук репчатый. Советую всем, берите и не сомневайтесь. Качество отличное, ножи очень острые - обращайтесь ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, можно порезать пальцы даже при мойке Овощерезки. Всё точно как в описании и на картинках. Продавец отвечает на вопросы. Рекомендую к покупке данный товар.
Если же вы предпочитаете питаться в ресторане, а дома просто отдыхать, то советуем обратить внимание на топ популярных у покупателей товаров для дома и дачи, которые мы собрали ниже. Они обязательно сделают ваш быт уютнее и комфортнее. Причем все они сейчас продаются с хорошими скидками.
Робот-мойщик окон dBot W120 – это идеальный помощник в вопросе уборки, который экономит ваше время. Он полностью возьмет на себя процесс мытья окон, гладкой или шероховатой кафельной плитки, а также мозаичных и зеркальных поверхностей. Просто поместите устройство на нужную поверхность, выберите один из 3-х режимов автоматической уборки и запустите процесс с помощью пульта дистанционного управления. И нет необходимости рисковать своим здоровьем во время мытья окон!
Компактный кондиционер Arctic Air Cooler удобен тем, что он переносной. Его можно поставить в любой комнате или прихватить с собой на дачу. Справится с охлаждением одной комнаты средних размеров, работая не хуже сплит-системы. Секрет устройства - технология гидроохлаждения с использованием специального фильтра, который превращает горячий воздух в приятный прохладный ветерок. Arctic Air Cooler работает от USB, поэтому его очень удобно использовать на рабочем месте. Товар доставляют ускоренно из России, а продавец предлагает промокод на скидку.
Для небольшой комнаты очень даже хорошо, работает от телефонной зарядки и с водой хорошо дует, шумит не больше, чем обычный вентилятор, а эффект, по-моему, лучше. Продавцу спасибо, доставили очень быстро, и это тоже радует.
Первоклассная ловушка для комаров, мух и других насекомых, непрошено влетающих в окно. Свет “ракетки” привлекает насекомых, и они садятся на сетку, а небольшое напряжение делает все остальное. Работает ловушка от аккумулятора, спрятанного в рукоятке. Полезный бонус - “ракетка” выполняет функции ночника и, в отличие от репеллентов, совершенно безопасна. У товара очень высокий рейтинг и множество восторженных отзывов.
Ракетка супер! Спасибо продавцу! Красивая, светится круто, как ночник. Нравится эта функция, что она стоит ночью и привлекает насекомых к себе светом, то есть работает сама. Можно оставить ее в стоящем положении на подставке на всю ночь. Все соответствует описанию. Доставка супербыстрая - полторы недели! Упаковано великолепно - коробка и пупырчатая пленка. Очень рекомендую.
Просто незаменимый помощник в доме, особенно, если самому убираться лень - запустил и забыл. ILIFE V3S Pro обладает хорошей силой всасывания, имеет три режима для чистки, режим анти-столкновения, автоматически возвращаться в док-станцию для зарядки и отлично справляется с грязью, в том числе и с шерстью домашних животных. А благодаря экспресс-доставке, новый домашний помощник приедет к вам очень быстро!
Отличный пылесос за свои деньги. Хорошо всасывает, справляется даже с ворсистым ковром. Из минусов это отсутствие логической навигации, налетывает лишние круги по одному и тому же месту иногда и шум, но это совсем не доставляет неудобства, когда видишь результат его работы. В доме пахнет чистотой и свежестью. Спасибо продавцу за быструю отправку и хороший товар.
Благодаря особенностям структуры фильтр Аквафор Трио Норма удаляет ржавчину,
примеси и активно борется с мутностью. Уникальный сорбент Аквален
надежно устраняет активный хлор, тяжелые металлы и другие опасные
вещества размером до 0,8 микрон. Этот фильтр для воды
— экономичный вариант глубокой очистки воды.
Японские кухонные ножи отличного качества и для всех видов продуктов, которые только можно встретить в процессе готовки. Можно купить по одному только те, которые вам нужны, а можно купить сразу набор из восьми штук. Обратите внимание, хорошая скидка!
Как театр начинается с вешалки, так и дом начинается с коврика в прихожей. Современные коврики из полимера с ячеистой структурой являются экологичными и практичными. Они водонепроницаемы, гипоаллергенны, и их не нужно часто мыть. Кроме этого, можно выбрать коврик на свой вкус — как по размеру, так и по цвету. К тому же, товар сейчас можно приобрести со скидкой, а доставка из России гарантирует, что товар придет очень быстро!
Беспроводная камера наблюдения с 4-кратным зумом, двусторонним аудио и с функцией локального резервного копирования до 128 Гб. Корпус устройства изготовлен из высококачественного пластика, который является водонепроницаемым, защищенным от солнца и пыли, и устойчив к морозам и перепадам температур, а потому подходит для любого климата. К другим преимуществам можно отнести удаленный доступ и регулировку угла поворота и наклона. Отличным бонусом является огромная скидка и быстрая доставка из России.
Заказываю 4 камеру. Все работают без нареканий. Подключены по wi-fi. Одна висит на улице, испытания в -35 градусов прошла успешно. Все пишут на собственные карты памяти. 32 гб хватает на неделю записей. Цена на данную камеру у этого продавца одна из самых низких.
Вакуумный робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro с отличной силой всасываемости, вместительным пылесборником и аккумулятором, который позволяет ему работать до двух с половиной часов, станет отличным домашним помощником или классным подарком для всех любителей чистоты. Особенно, для ленивых любителей чистоты) А экспресс-доставка гарантирует, что ваш новый робот придет к вам очень быстро!
Автоматическая мельница для специй и трав - просто незаменимая вещь на кухне, особенно когда вы готовите и мокрыми руками не очень удобно крутить обычную мельницу. Здесь же все просто: засыпал в мельницу приправу, выбрал нужную степень помола и просто нажал кнопку. Благодаря экспресс-доставке выбранный товар приедет к вам всего за несколько дней.
Мельницы отличные, контейнер вместительный, сделаны качественно. В комплекте идут крышки на сопла, сажаются крепко. Брал на замену мельниц взятых на автозаправке фирмы Russell Hobbs - эти намного лучше. Рекомендую к покупке. Приехали до СПб за 4 дня.
Этот чудесный светильник идеально подойдет для украшения вашего сада, лужайки, крыльца или двора. Если панель поглощает достаточно солнечного света в течение дня, то ночью он может непрерывно работать более 8 часов. Светильники водонепроницаемы, подходят для использования в помещении и на открытом воздухе. Вы можете купить этот товар для дома и сада с ускоренной доставкой.
Этот теневой парус — стильное и эффективное решение для создания тени. Идеально подойдет для сада, бассейна и зоны для барбекю. Теневое укрытие обеспечивает 98-процентную защиту от ультрафиолетового излучения. Дышащий материал, из которого сделан тент, позволяет свободно проходить воздуху. Светлый оттенок ткани обеспечит вас комфортом даже в самые жаркие дни. Заказывайте товар по ускоренной доставке за полцены.
Беспроводная бритва Xiaomi с тремя 3D-головками - хит продаж и лучшая электробритва на AliExpress 2021 года. Покупатели отмечают премиум-качество при бюджетной цене (аналоги других известных брендов стоят на порядок выше) и мощный аккумулятор, который долго держит заряд при ежедневном использовании. Хорошая новость - товар доставляют быстро из России.
Устроить у себя домашний кинотеатр значительно проще, чем кажется. Идеальным вариантом для воплощения этой цели является компактный и современный проектор. Его можно использовать отдельно с картой памяти или подключить к смартфону и игровой приставке и наслаждаться сочными цветами, отличным звуком и огромной картинкой с минимальным затратами. Проектор оснащен улучшенной ЖК-матрицей, а также мощной LED лампой со световым потоком в 7000 люменов, что обеспечивает превосходную картинку с широким цветовым диапазоном, а благодаря обновленной системе охлаждения уровень шума снизился до минимального.
Крутой проектор. Картинка за эти деньги шикарная, детализированная, четкая. Расстояние от экрана до линзы 2.8 м, размер проекции где-то 2 на 1,2-1,4 м, можно и больше, но мне и этой диагонали достаточно. Звук классный, даже внешней акустики не надо, он сравним с колонками блютус от jbl и им подобным, громкий и басовитый. Про шумность, шум турбинки примерно как шумит системный блок компьютера, при просмотре кино это совсем не замечается. Купил базовую версию без андроида, все фильмы которые я запускал с флешки через встроенный проигрыватель работали исправно и не в одном из них не было проблем со звуком. Жесткий диск на 320 гб не потянул почему-то, а с флешки на 64 спокойно файлы грузит. Подключал ps3 - все шикарно.
Робот-пылесос с функцией влажной уборки, большим пылесборником и сверхмощным всасыванием еще несколько дней можно купить с большой скидкой благодаря купону и промокоду. Это тот нечастый случай, когда в рамках промоакции топовую технику продають с честной скидкой до 40%.
Пылесос отличный, покупаю уже второй, этот купил родителям в подарок на НГ. Доставили вовремя. Отличие от моего, который я заказывал у другого продавца, только в коробке. Тут она лучше, хороший ламинированный картон с принтами. Пылесос обновился до последней версии, всё работает, после моего пылесоса, точно такого же, ещё нашёл немного пыли, в связи с чем первый получил выговор. Продавца советую.
Очень удобный вариант мгновенного водонагревателя без бака продают по отличной цене. Он крепится не на кран, как другие мгновенные водонагреватели, а на стену. Выручает в случае отключения горячей воды или на даче.
Электрическая Мини печь — Simfer M3516 с конвекцией и подсветкой. Это духовка компактного размера с 5-ю режимами работы, которая станет отличной заменой электрической или газовой плите на кухне небольшого размера или на даче! Прекрасно подойдет для приготовления овощных, рыбных, мясных блюд или ароматной выпечки. Плюс супербыстрая доставка по РФ!
Печка очень хорошая, простая система управления. Первым делом попробовала испечь хлеб. Получилось отлично. Приятным бонусом оказалось, что можно в печке делать йогурт. Режим конвекции также расширяет возможности.
Смеситель для душа GAPPO с термостатом - отличный повод понежиться в ванной под струями тропического душа. Лаконичный дизайн с прямыми линиями отлично впишется в любую ванную комнату, а удобство использования порадует и взрослых и детей. Быстрая доставка из РФ, так что ваша покупка приедет к вам всего за несколько дней.
Заказ пришёл раньше указанного срока, за что спасибо продавцу. Установка достаточно простая - не требует особых навыков. Качество душевой системы хорошее. Выглядит стильно. Посмотрим насколько долго прослужит. Тропический душ - очень полезная вещь
Водостойкая скатерть из мягкого ПВХ отлично подойдет как на дачу, так и в квартиру, если у вас красивый стол и вы не хотите скрывать его под непрозрачными скатертями. Тем более, что про проблему разлитого чая или капнувшего варенья с ней можно забыть. Просто протрите скатерть влажной тряпочкой и стол снова чист! Благодаря экспресс-доставке она придет к вам всего за несколько дней.
Пришла быстро, курьером до квартиры, скручена в рулон, ничего не помялось, был небольшой запах, но пролежав сутки на балконе, выветрился. Приклеилась хорошо были небольшие пузыри, но растянули шпателем пластмассовым.
Удобнейшая замена половой тряпке - швабра с распылением воды на пол.
Просто залейте ее в специальную емкость и наслаждайтесь
процессом. Спрей-швабра настолько упрощает уборку в квартире,
что теперь с ней справятся даже мужчины) Еще один плюс - это быстрая
доставка по РФ, которая занимает всего несколько дней.
Доставка товара мгновенная, упаковка без повреждений. Сборка швабра не составила труда, все элементы в исправности. Воду не пропускает, брызгает равномерно, уборка комнаты заняла всего 5 минут. Вещь полезная и очень удобная. Продавцу за оперативность респект и мои рекомендации.
Портативный вентилятор со стильным дизайном выручает в душном помещении, на прогулке в жаркий день, в походе. Полезный гаджет придуман специально для активных людей, а зарядить его можно даже от повербанка.
Заказал 13 апреля, приехали 22, доп. упаковка от повреждений, девайсы работают, довольно тихие (3 скорости), зарядка type-c, довольно таки габаритные, но без неудобств. Брал на подарки, посмотрим, может, возьму еще.
Универсальная насадка поможет отрегулировать подачу воды и значительно сэкономит ее расход. Четырехслойный сетчатый фильтр удалит примеси, а двойные прокладки предотвратят брызги воды во все стороны. Прочная медь и скрытый корпус обеспечат дополнительную долговечность. Этот кран будет работать в течение 10 лет! Товар также включает в себя усиленные двойные o-образные клапаны, которые обеспечивают предотвращение всех протечек. Подходит как для домашнего использования, так и для ресторана, прачечной или заднего двора. На выбор представлены несколько размеров и типов.
Наконец-то нашел то, что на видео. Правильная насадка. От многих других продавцов приходит подделка, которая не крутится в стороны, пластиковое колено, а не из металла и без переключения режимов. В этой все супер! Доволен как слон.
Портативное устройство для удаления сорняков с длинной ручкой изготовлено из жесткого алюминия с пластиковым механизмом извлечения. Хорошо подходит для уборки и удаления расторопши, одуванчиков, ветряных сорняков и других обычных садовых сорняков. Длинные зубцы захватывают корень с разных сторон, насыщая воздухом почву для здорового газона. С данным товаром для дома и сада алиэкспресс вы не будете мучаться со спиной, так как инструмент прост в эксплуатации: удобно держать руку во время садоводства.
Беспроводная IP камера, наверняка понравится тем, кто ценит комфорт и безопасность своего дома и семьи. Устройство для видеонаблюдения имеет функцию управления через приложение и удаленный просмотр, звуковой сигнал тревоги, датчик движения, автослежение, режим ночного видения, WI-FI и двустороннее аудио. Может использоваться в качестве видеоняни в присмотре за маленькими детьми или пожилыми людьми.
Доставка за неделю (Москва). Работает, как заявлено. Движения очень тихие. ИК-подсветка достаточно мощная - 6-7 метров. Настройки просты и интуитивно понятны. 3 недели работает нормально. Научился передавать звук со смартфона на камеру - надо удерживать символ микрофончика - тогда звук идет со смарта на камеру. Запись на карту идет нормально - хоть по движению, хоть постоянно в цикле. 32G хватает на 3 дня в среднем качестве. В целом доволен. Рекомендую.
Японская глубокая сковорода с термометром и крышкой станет незаменимым помощником на кухне! Прибор из нержавеющей стали отвечает за высококлассное приготовление кулинарных шедевров. Открывающаяся крышка с фритюрницей, удобный сливной носик и термометр — залог отличного званого ужина! Простая в эксплуатации, безопасная и надежная сковорода, которая подарит вам не один год вкусных обедов, должна быть в каждом доме. Наслаждайтесь ужинами в кругу семьи, а за качество приготовления блюд с этим прибором можете не беспокоиться. На данный товар действует скидка до 50%.
Очень классная вещь, спасибо большое. Доставка 9 дней в 5post. Все соответствует описанию. Рекомендую 1000 раз. Загнутый бортик препятствуют разбрызгиванию масла. Термометр помогает следить за температурой. В общем, супер.
Электрический гриль - это настоящая находка для тех, кто любит вкусную и здоровую пищу. Гриль имеет 7 автоматических программ, электронную панель, на которой отображаются индикаторы степени прожарки и время готовки, а также встроенный датчик безопасности, который отключает прибор после завершения установленной программы. Встроенный в панели нагревательный элемент гарантирует равномерный нагрев всей поверхности и обеспечивает качественную двухстороннюю прожарку. Гриль также имеет функцию запекания и открытого барбекю. Товар доставляется из России, так что наслаждаться грилем вы сможете уже в самое ближайшее время.
Наконец-то и у нас дома появился гриль! Продавец быстро отправил товар. Упаковка и товар целые. В коробке лежал сам гриль, руководство по эксплуатации и гарантийный талон. В книжке есть несколько рецептов для приготовления пищи. Почему выбрали именно эту модель? Во-первых, привлек функционал, во-вторых, он 3 в 1 (гриль/барбекю/запекание), ну и конечно цена. За такую цену такой аппарат нигде не купишь.
Проточный электрический водонагреватель поможет вам быстро нагреть воду в кране. Сколько бы минут не был открыт кран, вода постоянно будет оставаться горячей. У данного водонагревателя хорошее сочетание мощности и скорости нагрева воды. Монтируется очень просто. Само по себе устройство компактно, не занимает много места. Греть воду можно, не накапливая ее в какой-либо емкости.
Двухкамерный холодильник Indesit еще несколько дней будут продавать со скидкой 23% и дополнительной скидкой на 3 тысячи рублей по промокоду. Важно, что товар доставляют из России за 2-3 дня. Модель пользуется популярностью и собрала очень положительные отзывы. Еще бы, ведь продукты в нем хранятся дольше благодаря постоянному поддержанию оптимальной влажности Low Frost.
Чтобы не включать ночью главное освещение, используют ночники. Ночник для унитаза - одно из самых гениальных изобретений в этом плане. Он помогает не будить весь дом, а еще очень нравится детям. Разноцветная лампочка помогает отучить малышей от горшка и приучить к унитазу. Работает отлично! Сложно не соблазниться такой красотой.
Самоочищающаяся швабра YOREDE из микрофибры станет отличным домашним инструментом для мытья пола и уборки. Влажная швабра поглощает пятна, хорошо впитывает воду и может очистить стойкие масляные пятна, функция сухой уборки проследит, чтобы не оставалось лишних волос и ворсинок. Швабра с вращающейся на 3,360° подвижной частью.
Тапочки на толстой платформе отлично сядут на вашей ноге. Женские тапочки подойдут как для ванной, так и при повседневной ходьбе. Нескользящие шлепанцы станут незаменимы и в походах в бассейн. С ними вы можете быть уверены в сохранности ног на скользящем полу. Внимательно проверяйте таблицу размеров на сайте перед тем, как выбрать подходящую пару. Действует функция ускоренной доставки.
Сами тапочки замечательные, очень удобные, мягкие, и вправду пружинят при ходьбе. Я начиталась отзывов о том, что они маломерят, на 39 вместо 38-39 взяла 40-41, теперь они мне большие. Придется еще заказывать