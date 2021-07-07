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10:40 (мск), источник: ТАСС

Nature подтвердил данные об эффективности «Спутника V»

Журнал приводит информацию из апрельского пресс-релиза Центра имени Гамалеи, согласно которой данные о 3,8 млн вакцинированных «Спутником V» россиян указывают на эффективность препарата на уровне 97,6%

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Источник: Reuters

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Российская вакцина «Спутник V», созданная Центром имени Гамалеи Минздрава РФ, подтвердила свою эффективность и безопасность. Об этом во вторник написал ведущий научный журнал Nature.

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Отмечается, что несмотря на то, что вакцина пока не одобрена Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), несколько стран, среди которых Южная Корея, Аргентина и Индия, уже производят «Спутник V». Кроме того, многие другие государства импортируют вакцину. Журнал напоминает, что в Венгрии и Иране российский препарат стал ключевым в кампании по вакцинации населения.

Nature приводит информацию из апрельского пресс-релиза Центра имени Гамалеи, согласно которой данные о 3,8 млн вакцинированных «Спутником V» россиян указывают на эффективность препарата на уровне 97,6%. Как отмечает издание, к похожим выводам пришло министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), данные которого свидетельствуют о том, что по результатам вакцинации 81 тыс. человек «Спутник V» демонстрирует эффективность в 97,8% в предотвращении симптоматического COVID-19 и 100% в предотвращении тяжелого течения болезни.

В министерстве здравоохранения Аргентины, как отмечает журнал, сообщили, что одна доза однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» снижает симптоматические инфекции на 78,6%, а количество госпитализаций — на 87,6%. Эти данные основаны на исследовании, которое проводилось с участием 40 387 вакцинированных и 146 194 невакцинированных граждан в возрасте от 60 до 79 лет.

«Спутник V» зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что «Спутник V» — одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

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