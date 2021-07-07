10:40 (мск), источник: ТАСС
Nature подтвердил данные об эффективности «Спутника V»
Журнал приводит информацию из апрельского
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ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Российская вакцина «Спутник V», созданная Центром имени Гамалеи Минздрава РФ, подтвердила свою эффективность и безопасность. Об этом во вторник написал ведущий научный журнал Nature.
Отмечается, что несмотря на то, что вакцина пока не одобрена Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), несколько стран, среди которых Южная Корея, Аргентина и Индия, уже производят «Спутник V». Кроме того, многие другие государства импортируют вакцину. Журнал напоминает, что в Венгрии и Иране российский препарат стал ключевым в кампании по вакцинации населения.
Nature приводит информацию из апрельского
В министерстве здравоохранения Аргентины, как отмечает журнал, сообщили, что одна доза однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» снижает симптоматические инфекции на 78,6%, а количество госпитализаций — на 87,6%. Эти данные основаны на исследовании, которое проводилось с участием 40 387 вакцинированных и 146 194 невакцинированных граждан в возрасте от 60 до 79 лет.
«Спутник V» зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что «Спутник V» — одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.