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12:43 (мск), источник: ТАСС

Эксперт заявил, что коронавирус мутирует в 30 раз медленнее вируса гриппа

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Новый коронавирус мутирует в 30 раз медленнее, чем вирус гриппа или гепатита С, сообщил в среду в эфире телеканала «Доктор» завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ им. И. М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

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Источник: Reuters

«Этот вирус мутирует приблизительно раз в 30 медленнее, чем вирус гриппа, например. Он не так подвержен мутации как вирус гриппа или вирус гепатита С», — сказа эксперт.

Он также отметил, что существующие в РФ вакцины работают против всех известных штаммов коронавируса.

Отвечая на вопрос о том, нужно ли для борьбы с новыми штаммами коронавируса наличие большего количества антител, чем нужно было при исходном штамме, Зверев ответил, что это не так. «Это пока ничего не меняет, если вакцина работает против старых штаммов, она должна и здесь также сработать», — отметил он.

«У переболевших количество нейтрализующих антител очень разное, но зависит в определенной степени от того, насколько тяжело [человек] перенес заболевание. Дело в том, что даже этот небольшой уровень [антител], который иногда в начале с трудом определяется, при повторном попадании вируса в организм, срабатывает клеточный иммунитет, и антитела тут же вырабатываются, это происходит в течение нескольких суток после контакта с вирусом и человек не болеет», — добавил Зверев.

При этом он отметил, что дельта-штамм действительно имеет немного отличные от других штаммов свойства, в частности, он может быстрее проникать в организм, меняется симптоматика ковида, а также его продолжительность.

«Единственное, не меняется очень сильно его антигенная структура, то есть те участки, на которые реагирует наша иммунная система. То есть те разговоры, что вакцины, которые сделали, они не будут работать, — нет, если вакцины работали против тех вариантов, то они будут работать и против этого», — заключил он.

Версия коронавируса, получившая официальное название «Дельта», была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют индийским штаммом. Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма «дельта плюс» считается еще более заразным.

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