12:25 (мск), источник: ТАСС
Сергей Зверев будет выдвигаться в Госдуму от партии «Зеленые»
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российский стилист, телеведущий и певец Сергей Зверев вошел в список кандидатов в Госдуму восьмого созыва от партии «Зеленые».
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«Это решение принять было очень непросто», — сказал Зверев на
Зверев будет баллотироваться и от одномандатного округа, и по федеральному списку партии.
Партия «Зеленые» имеет депутатов в региональных парламентах и обладает так называемой парламентской льготой. Это означает, что партии для участия в выборах не нужно собирать подписи.