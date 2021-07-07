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12:25 (мск), источник: ТАСС

Сергей Зверев будет выдвигаться в Госдуму от партии «Зеленые»

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российский стилист, телеведущий и певец Сергей Зверев вошел в список кандидатов в Госдуму восьмого созыва от партии «Зеленые».

Источник: РИА "Новости"
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«Это решение принять было очень непросто», — сказал Зверев на пресс-конференции в среду. По его словам, об участии в выборах в Госдуму его попросили те, кто следил за его экологической деятельностью. «Я сначала все это игнорировал», — заметил стилист.

Зверев будет баллотироваться и от одномандатного округа, и по федеральному списку партии.

Партия «Зеленые» имеет депутатов в региональных парламентах и обладает так называемой парламентской льготой. Это означает, что партии для участия в выборах не нужно собирать подписи.

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