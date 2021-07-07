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13:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Астрономы обнаружили экзопланету с очень коротким годом

Она вращается вокруг маленькой звезды.

Источник: NASA/JPL-Caltech

Сравнительно недалеко от Земли астрономы обнаружили экзопланету, год на которой длится всего 24 дня.

Планета, получившая название TOI-1231b, вращается вокруг красного карлика — маленькой и относительно холодной звезды, удаленной от нас на 90 световых лет, сообщает NASA.

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TOI-1231b примерно в три с половиной раза больше Земли и достаточно теплая — средняя температура на ней составляет 57 градусов Цельсия. По своим параметрам она немного напоминает Нептун — газообразный мир с богатой атмосферой.

Международная группа ученых заметила планету благодаря данным TESS — космического телескопа, созданного специально для поиска экзопланет. Астрономы считают, что TOI-1231b будет очень полезна для изучения атмосферы экзопланет. Она также находится достаточно близко для того, чтобы ученые с помощью телескопов смогли узнать как можно больше о составе и формировании планет за пределами Солнечной системы.

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