13:21 (мск), источник: Lenta.Ru
Судно Ever Given начало движение по Суэцкому каналу
Контейнеровоз Ever Given начал движение по Суэцкому каналу в направлении Средиземного моря. Об этом сообщает ТАСС.
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В ближайшее время администрация канала подпишет мировое соглашение с
6 июля стало известно, что суд Египта отменил постановление, согласно которому контейнеровозу запрещалось покидать Суэцкий канал. С момента аварии судно стояло в районе Большого и Малого Горьких озер между двумя отрезками канала.
23 марта судно Ever Given заблокировало Суэцкий канал. Снять его с мели и отбуксировать в Большое Горькое озеро удалось только 29 марта, навигация возобновилась к вечеру того же дня. Происшествие принесло колоссальные убытки экономике Египта и других стран: по некоторым данным,
Позже власти Египта арестовали Ever Given и потребовали от его владельца компенсацию в размере 900 миллионов долларов. Сумма включает расходы на снятие контейнеровоза с мели, его ремонт, а также оплату экономических потерь, понесенных администрацией канала