14:14 (мск), источник: BBC News Русская служба
Песочный замок пандемии. В Дании соорудили самую высокую скульптуру из песка
Скульптор Уилфред Стайгер вошел в Книгу рекордов Гиннесса как автор самого высокого в мире песочного замка.
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В датском городе Блокхус завершили строительство самого высокого в мире замка из песка. Скульптура возвышается на 21 метр 16 сантиметров, на ее создание автора вдохновила пандемия.
Над скульптурой работали 30 волонтеров.
На сооружение замка ушло почти 5 тонн песка.