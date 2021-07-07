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14:14 (мск), источник: BBC News Русская служба

Песочный замок пандемии. В Дании соорудили самую высокую скульптуру из песка

Скульптор Уилфред Стайгер вошел в Книгу рекордов Гиннесса как автор самого высокого в мире песочного замка.

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В датском городе Блокхус завершили строительство самого высокого в мире замка из песка. Скульптура возвышается на 21 метр 16 сантиметров, на ее создание автора вдохновила пандемия.

Над скульптурой работали 30 волонтеров.

На сооружение замка ушло почти 5 тонн песка.

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