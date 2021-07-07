Ценность британского паспорта упала до уровня узбекского

В третьем квартале 2021 года в рейтинге (.pdf) Henley & Partners лидирует Япония — её гражданам доступны 193 страны без виз или с оформлением документов на месте. На втором месте — Сингапур (192 страны), третье делят Германия и Южная Корея (по 191).
США и Великобритания расположились на седьмом месте (187), Греция и Чехия — на восьмом (186), ОАЭ —на 15-м (175), Мексика и Израиль — на 23-м (159). Россия находится в рейтинге на 51-й строчке (119), Армения и Куба — на 84-й (64). Замыкают список Сирия, Ирак и Афганистан (26−29 стран).
Однако с учётом запретов на поездки владельцам британских паспортов доступны лишь 57 стран, как формально и гражданам Узбекистана.
Японцы могут поехать без визы в 75 стран (как граждане Казахстана), американцы — в 61, как жители Руанды, граждане Сингапура — в 70 (как доминиканцы).
По мнению председателя правления Henley & Partners Кристиана Келина, мобильность в мире будет «серьёзно затруднена по крайней мере в течение 2021 года». Он отметил, что сейчас как никогда стоит вопрос о месте проживания и о возможностях паспортов.