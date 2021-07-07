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19:13 (мск), источник: Секрет Фирмы

Ценность британского паспорта упала до уровня узбекского

Пандемия обесценила гражданство развитых стран с точки зрения безвизовых поездок за границу. Если в рейтинге паспортов от Henley & Partners гражданам Великобритании и США доступны по 187 стран для путешествий без визы, то, с учётом закрытия границ, британский паспорт даёт столько же преимуществ, сколько и документ Узбекистана, а ценность американского документа упала до уровня гражданства Руанды, сообщил Bloomberg.

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Источник: Depositphotos

В третьем квартале 2021 года в рейтинге (.pdf) Henley & Partners лидирует Япония — её гражданам доступны 193 страны без виз или с оформлением документов на месте. На втором месте — Сингапур (192 страны), третье делят Германия и Южная Корея (по 191).

США и Великобритания расположились на седьмом месте (187), Греция и Чехия — на восьмом (186), ОАЭ —на 15-м (175), Мексика и Израиль — на 23-м (159). Россия находится в рейтинге на 51-й строчке (119), Армения и Куба — на 84-й (64). Замыкают список Сирия, Ирак и Афганистан (26−29 стран).

Однако с учётом запретов на поездки владельцам британских паспортов доступны лишь 57 стран, как формально и гражданам Узбекистана.

Японцы могут поехать без визы в 75 стран (как граждане Казахстана), американцы — в 61, как жители Руанды, граждане Сингапура — в 70 (как доминиканцы).

По мнению председателя правления Henley & Partners Кристиана Келина, мобильность в мире будет «серьёзно затруднена по крайней мере в течение 2021 года». Он отметил, что сейчас как никогда стоит вопрос о месте проживания и о возможностях паспортов.

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